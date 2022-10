Link Nonton Film Cars On The Road Full Episode Sub Indo, Jangan Buka Rebahin, LK21 atau IndoXXI



Link nonton film cars on the road--YouTube @Pixar

JURNALIS INDONESIA - Inilah Link Nonton Film Cars On The Road Full Episode sub Indo, bukan Rebahin, Lk21, Film Apik, dan Indoxxi.

Cars On The Road merupakan sebuah film serial yang baru saja dikeluarkan oleh Pixar Animation Studios.

Serial kartun Cars On The Road menjadi sebuah spin off dari film animasi yang pernah hadir yakni Cars dan Cars 2.

Cars On The Road dapat membuat para penonton bernostalgia terhadap karakter mobil merah, Lighting McQueen.

Sinopsis Cars On The Road

Cars On The Road bercerita tentang Mater sahabat dari McQueen yang diundang datang ke pernikahan saudaranya.

McQueen sebagai sahabat ingin mengantarkan Mater untuk pergi ke pernikahan tersebut.

Bukannya naik truck trailer milik McQueen, Mater malah ingin pergi bersama sahabatnya dengan berjalan road trip.

Hal ini terjadi karena Mater diberikan cerita seru oleh para truck yang sering melakukan perjalanan melintasi perjalanan membelah Amerika.

Akhirnya mereka berdua berangkat menuju tempat pernikahan dari saudara Mater dengan road trip.

Dalam perjalanan, McQueen bertemu beberapa kejadian yang membuat dirinya makin dekat dengan Mater.

Mulai dari bertemu dengan sosok truck monster yang dikira bigfoot, menginap di hotel berhantu, hingga menjadi seorang aktor di Hollywood.

Terdapat 8 episode dengan durasi 20 menit tiap episodenya, siap membuat Anda nostalgia terhapa McQueen.

Bagi Anda yang ingin menyaksikan Cars On The Road, dapat melihatnya melalui link nonton berikut ini.

Link Nonton Streaming Film Serial Kartun Cars On The Road Full Episode Sub Indo