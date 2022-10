Lirik Lagu dan Terjemahan Pamungkas - I Love You But I'm Letting Go



foto pamungkas-tangkapan layar pada akun instagram miliknya-instagram @pamungkas

JURNALIS INDONESIA - Berikut ini merupakan Lirik Lagu I Love You But I'm Letting Go lengkap dengan terjemahannya.

Lagu dengan tajuk I Love You But I'm Letting Go dipopulerkan oleh Pamungkas yang telah dirilis pada tahun 2018.

I Love You But I'm Letting Go ini masuk dalam album lagu 'Walk The Talk'.

Lagu tersebut memiliki makna patah hati seorang pria yang masih sangat mencintai perempuan pujaannya yang telah meninggalkannya.

Tanpa berlama-lama kembali berikut lirik lagu dan Terjemahan Pamungkas - I Love You But I'm Letting Go.

Hmm noo

Tidak

Sunday night after a rainy day

Malam minggu setelah hujan

I delete all your pictures

Aku hapus semua fotomu

I walked away from you

Aku menjauh darimu

Nights are the hardest

Malam-malam itulah yang tersulit

But I'll be okay

Namun aku akan baik-baik saja

If we are meant to be

Jika kita ditakdirkan

Yeah we’ll find our way

Kita akan menemukan jalan kita

But now let it be

Namun kini biarkan