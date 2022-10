Profil dan Biodata Serta Gemilang Prestasi Nam Goong Min, Pemeran Utama Drama One Dollar Lawyer



nam goong min--ig disneyplushotstarid

JURNALIS INDONESIA - Nam Goong Min merupakan salah satu aktor tampan yang populer asal Korea Selatan. Keterlibatannya di industri hiburan dimulai di ranah seni peran pada tahun 2001, tepatnya melalui film Bungee Jumping of Their Own.

Dalam drama barunya di bulan September, Nam Goong Min sukses memerankan Drakor One Dollar Lawyer yang rilis mulai dari tanggal 23 September 2022, dengan mencetak rating tinggi dalam penanyangannya.

Bahkan saat penayangan episode pertama One Dollar Lawyer sudah mencetak rating sebesar 8,2 persen yang dinilai cukup tinggi dan bertambah selama kelanjutan episode dramanya.

Dalam drama komedi bertema hukum itu, Nam Goong Min berperan sebagai pengacara yang berbeda dari lainnya, ia dikenal sebagai pengacara yang rela hanya dibayar sebesar 1,000 won (sekitar Rp 10 ribu) terlepas dari keahliannya menangani kasus para klien.

Karena itulah Nam Goong Min yang berperan sebagai Cheon Ji Hoon dalam drama One Dollar Lawyer dianggap sebagai pahlawan bagi banyak kliennya.

Penasaran dengan profil asli pemeran utama One Dollar Lawyer ini? Yuk, simak profil dan daftar prestasi yang berhasil di raih Nam Goong Min berikut ini.

Profil Nam Goong Min

Nam goong Min lahir pada 12 Maret 1978, merupakan seorang aktor, sutradara, dan penulis skenario Korea Selatan.

Salah satunya dirinya, pernah menulis dan menyutradarai film pendek berjudul Light My Fire.

Ia sukses menerima banyak pujian positif dari drama dan film yang diperankannya seperti di Beautiful Gong Shim (2016), Good Manager (2017) dan Falsify (2017).

Dalam drama The Girl Who Sees Smell (2015) Nam Goong Min berhasil membuat penonton terpesona ketika berperan sebagai psikopat pembunuh berantai dalam drama tersebut.

Nam terkenal dengan memiliki senyuman yang hangat.Ia salah satu aktor yang dapat mengubah senyum hangat menjadi ancaman dalam sekejap mata.

Biodata:

Nama lahir : Namkoong Min (남궁민)

Tanggal lahir : 12 Maret 1978

Tempat lahir : Seoul, Korea Selatan