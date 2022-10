BTS Bawa Pulang 7 Penghargaan di FMA 2022, Kim Namjoon Ucapkan Terima Kasih dari Bak Mandi



Namjoon BTS-Instagram Namjoon-https://www.instagram.com/btsnamjoon/

JURNALIS INDONESIA - Kim Namjoon atau yang biasa dikenal dengan RM membuat para Army (sebutan untuk penggemar Bts) terheran-heran dengan tingkahnya yang berterima kasih kepada para Army dengan mengunggah foto tangan berbentuk love ketika sedang berada di bak mandi.



Namjoon ucapkan terima kasih di bak mandi--weverse

Postingan terima kasih untuk para Army itu diunggahnya melalui akun Weverse-nya. Sontak hal tersebut membuat para Army heboh.

"malem2 nge-pap lagi di bathtub maksudnya apaan ya sdr. RM yang terhormat!?" Tulis salah satu Army di Twitter.

Postingan tersebut ditujukan kepada para ARMY sebagai ucapan terima kasih RM setelah dari The Fact Music Awards atau yang biasa disebut Fma 2022.

FMA 2022 kembali dengan penonton langsung yang hadir untuk pertama kalinya dalam lebih dari tiga tahun, dan para penggemar sangat ingin melihat grup favorit mereka, termasuk BTS.

BTS yang menghadiri acara tersebut dan membawakan lagu-lagu terbaru mereka, yakni "Yet To Come" dan "For Youth."

Grup asal Korea Selatan tersebut tiba setelah acara red carpet karena mereka telah ada jadwal sebelumnya. Kehadiran BTS tentunya yang paling ditunggu-tunggu oleh para ARMY.

Pemilik lagu "butter" itu berhasil membawa pulang hadiah utama atau Daesang berturut-turut selama lima tahun.

Tak hanya Daesang, BTS juga membawa pulang tujuh penghargaan, yakni Artist of the Year (Bonsang), Fan N Star Most Voted Award, Idol Plus Popularity Award, Global Fan N Star Award, dan Fan N Star Choice Award secara keseluruhan. Jin memenangkan Penghargaan Fan N Star Choice Award individu tahun ini.

Pidato kemenangan dari Kim Namjoon (RM) untuk para Army, membuat penggemarnya itu tersipu karena kalimat yang romantis terlontar dari mulutnya.

"Kami mencintai kamu. Kami rindu padamu. Ingin bermain denganmu. Kami ingin melihatmu. Kami ingin menyentuhmu. Kami ingin merasakanmu,"

Dalam pidatonya, Namjoon juga berterimakasih untuk cinta dan dukungan yang diberikan oleh para Army, dan berjanji untuk tidak akan mengecewakan penggemarnya.

"Terima kasih atas semua cinta dan dukungan dari luar sana, dan kami tidak akan pernah mengecewakan Anda."

