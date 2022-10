Tak Hanya True Beauty, Inilah 5 Rekomendasi Drama Korea Second Lead Syndrom



Tangkapan Layar salah satu season True [email protected]_kdrama-Instagram

JURNALIS INDONESIA - Kemunculan drama Korea (drakor) Selatan dengan berbagai genre terutama yang bergenre romance tentunya sangat ditunggu-tunggu oleh para pecinta drakor.

Pada drama korea dengan genre romance, dibagi menjadi dua tim oleh para penonton, yakni tim first lead (pemeran utama) dan second lead (pemeran kedua).

Biasanya hal tersebut terjadi ketika pemeran utama perempuan sedang diperebutkan oleh dua orang laki-laki pada jalan cerita yang ada.

Karena itu, munculah istilah Second Lead Syndrom. Yang merupakan istilah bagi penonton yang lebih mendukung pemeran utama perempuan dengan pemeran pendukung.

Meski rentan patah hati dan kecewa, penonton tetap mendukung pemeran pendukung ketimbang pemeran utama yang padahal sudah jelas akan menjadi pemenangnya.

Tim Jurnalis Indonesia akan memberikan rekomendasi drama korea dengan second lead syndrom yang akan membuat para penonton oleng.

1. The Heirs (2013)



Tangkapan layar poster drama Korea The Heirs--SBS

Drama yang diperankan oleh Park Shin Hye dan Lee Min Ho ini menceritakan tentang kisah cinta antara Cha Eun Sang dengan Kim tan seorang pewaris kaya raya.

Second lead pada drama ini diperankan oleh Kim Woo Bin yang menjadi Choi Young Do. Pada drama The Heirs Choi Young Do suka membully Cha Eun Sang.

Meski terkesan jahat dan cuek kepada Cha Eun Sang, namun Choi Young Do diam-diam perhatian dengan gadis cantik itu. Hal tersebut yang membuat para penonton menjadi oleng ke second lead.