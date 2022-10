Bak Drakor The World of The Married! Wendy Walters Sebut Teman-Teman Reza Arap Bantu Tutupi Perselingkuhannya



Wendy Walters buka suara terkait isu perselingkuhan yang menerpa rumah tangganya dengan Reza Arap--Youtube/Luna Maya

JURNALIS INDONESIA - Wendy Walters buka suara soal rumah tangganya dengan Reza Arap. Seperti di drakor The World of The Married, Wendy sebut teman-teman Arap bantu tutupi perselingkuhannya.

Isu perselingkuhan Reza Arap memang telah mereda beberapa waktu. Arap bahkan tetap muncul sebagai juri di ajang pencarian bakat Indonesia's Got Talent.

Namun, setelah mereda bukannya tambah hilang justru publik kembali dikejutkan dengan curahan hati sang istri yakni Wendy Walters.

Tak lagi mengungkapkan isi hatinya lewat sosmed, wanita yang akrab disapa Ci Wendy ini justru curhat di podcast Luna Maya.

Wendy hadir menjadi bintang tamu dalam siaran podcast berdurasi 46 menit tersebut.

Dalam podcast tersebut, Wendy mengatakan alasannya untuk buka suara terkait isu perselingkuhan yang menerpa rumah tangganya di podcast Luna Maya.

"Aku ngerasa Kak Luna itu sosok yang tepat aja sih buat diajak ngobrol hal-hal begini" ujarnya.