Harga dan Spesifikasi Saingan Infinix Zero 20! Daftar 5 Smartphone Kompetitor Di Bawah 4 Juta



Spesifikasi Infinix Zero Ultra--Instagram/@infinixid

JURNALIS INDONESIA - Infinix resmi meluncurkan dua smartphone terbarunya di tanah air pada Kamis (6/10). Kedua smartphone dari ZERO Series, baik Infinix Zero Ultra dan zero 20 digadang-gadang menjadi salah satu flagship terbaiknya tahun 2022 dan diciptakan untuk menunjang kegiatan anak muda.

Infinix Zero 20 ini cukup menarik perhatian publik. Bagaimana tidak, smarthphone yang dibanderol di harga 3 jutaan ini memiliki spesifikasi yang terbilang cukup "wow".

Keunggulannya antara lain memiliki kamera dengan resolusi 108 MP. Kemudian dibekali dengan chipset MediaTek Helio G99 Octa-Core 2,2GHz.

Masih jarang dimiliki smartphone tahun ini, yaitu teknologi super charge 4500mAh+45W yang mampu terisi 75 persen dalam waktu 30 menit.

Spesifikasi yang dimiliki Infinix Zero 20 ini cukup menjawab segala kbeutuhan para milenial yang eksis di dunia content creator maupun suka bepergian. Selain itu, smartphone ini juga dilengkapi dengan chipset yang cukup handal dan optimal.

Namun, adakah smarthphone yang setara dengan Infinix Infinix Zero 20? Tentu saja ada!

