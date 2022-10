Link Nonton Drama Korea It's Okay to Not Be Okay Full Episode, Bukan Rebain, IndoXXI atau Telegram



Link Nonton It's Okay to Not Be Okay--Netflix

JURNALIS INDONESIA - Link Nonton Drama Korea It's Okay to Not Be Okay sangat populer selama penayangannya bukan Rebain, IndoXXI atau Telegram

Drama Korea It's Okay to Not Be Okay adalah drama romantis misteri yang dibintangi oleh Kim Soo Hyun dan So Yea Ji.

Drama ini sangat seru karena tidak hanya mengangkat masalah cinta tapi juga mengangkat masalah Kesehatan Mental.

Drama ini tayang perdana pada pertengahan tahun 2020.

Jajaran aktor yang membintangi drama ini juga cukup terkenal, seperti Oh Jung-se, Park Gyu-young, Kim Mi-kyung, Jang Young-nam, dan Park Jin-joo.

Terdapat 16 episode, Berikut ini sinopsis drama korea It's Okay to Not Be Okay yang seru untuk ditonton.

Moon Kang Tae (Kim Soo Hyun) adalah seorang pemuda yang bekerja sebagai perawat di rumah sakit jiwa.