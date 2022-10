Cinta Bersemi dari Sebuah Kaos Kaki, Rain Jatuh Cinta pada Kim Tae Hee bahkan Rela Ditolak 5 Kali



kim tae hee-Instagram/kimtaehee99-Instagram/kimtaehee99

JURNALIS INDONESIA- Siapa yang tidak kenal Rain ? Aktor Korea lawas yang pernah main di Drama Korea Full House ini ternyata punya kisah cinta menarik dengan Kim Tae Hee.

Rain atau Jung Ji Hoon merupakan aktor dan penyanyi asal Korea Selatan yang lahir di Seoul 25 Juni 1982.

Beberapa film dan drama Korea yang pernah dibintanginya seperti Ghost Doctor (2022), Full House (2004), My Lovely Girl (2014), R2B:Return To Base (2012), Sketch (2008), dan lain-lain.

(BACA JUGA:5 Fakta Menarik Maxime Bouttier, Aktor yang Beradu Akting dengan Pemain Film Hollywood)

Istrinya Kim Tae Hee juga merupakan seorang aktris Korea terkenal. Film dan drama Korea yang pernah dibintanginya seperti Venus and Mars (2007), The Restless (2006), IRIS:The Movie (2010), Last Present (2001), dan Grand Prix (2010).

Dilansir dari Koreaboo, Rain mengatakan bahwa ia pertama kali bertemu dengan sang istri disaat syuting iklan pada 10 tahun silam.

Sewaktu syuting berjalan, Kim Tae Hee disuruh untuk mengganti kaos kakinya. Biasanya untuk mengganti Kaos Kaki, selalu ada seorang stylist yang membantunya dalam mengganti Kaos Kaki.

(BACA JUGA:Wajib Kalian Tonton! Berikut 5 Rekomendasi Film Tentang Kesehatan Mental)

Namun hal ini berbeda dengan Kim Tae Hee yang langsung mengganti kaos kakinya sendiri tanpa harus menyuruh stylish untuk membantu berganti kaos kaki.

Hal inilah yang membuat Rain akhirnya terpincut dengan Kim Tae Hee dan menilai bahwa sikap Kim Tae Hee tersebut sangat rendah hati.

Rain mengatakan, ''Saat itulah saya berpikir, 'Dia (Kim Tae Hee) orangnya',''.