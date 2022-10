Spesifikasi dan Harga Redmi A1, Ponsel Gahar Xiaomi dengan Harga Rp 1,2 Jutaan



Spesifikasi dan harga Redmi A1--mi.com

JURNALIS INDONESIA - Inilah spesifikasi Xiaomi Redmi A1, lengkap beserta harganya di pasar Indonesia.

Xiaomi kembali merilis produk terbarunya, kali ini giliran Redmi A1 yang akan hadir di pasar Indonesia pada 28 Oktober 2022.

Pabrikan ponsel asal China itu memastikan bahwa smartphone Redmi A1, akan mengusung sistem Android Go.

Sebagai informasi, ponsel Android Go merupakan HP dengan sistem operasi interface yang ringan.

Salah satu keunikan dari Android Go Redmi A1 ini adalah tak lagi dilengkapi dengan antarmuka MIUI alias hadir dengan OS Android Stock.

Dengan mengusung sistem Android Go, Redmi A1 nantinya akan dilengkapi dengan sejumlah aplikasi ringan sumber daya.

Di antaranya adalah Google Go, Google Maps Go, YouTube Go, dan lainnya.

