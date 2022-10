Berikut Link Nonton Anime The Rising of Shield Hero, Bukan Lewat Situs Anoboy atau Samehadaku



Tangkapan layar Anime The Rising of The Shield Hero--netflix

JURNALIS INDONESIA - Ini dia Link Nonton Anime The Rising of Shield Hero season 1 sub Indo plus Full HD, legal dan dijamin bukan melalui anoboy atau samehadaku.

Anime The Rising of Shield Hero merupakan anime dengan genre aksi petualangan yang dirilis pada 9 Januari 2019 lalu hingga 26 Juni 2019.

Memiliki 25 episode yang menarik untuk ditonton, anime yang distudioi oleh Kinema Citrus ini bisa menjadi rekomendasi bagi para pecinta anime sekalian.

The Rising of Shield Hero ini terinspirasi dari seri novel yang ditulis oleh Aneko Yusagi dan diilustrasikan oleh Sira Minami, serta diterbitkan oleh Kadokawa.

Novel ini memmiliki 22 volume dan diterbitkan dibawah label MF Books, serta mulai dirilis pada tahun 2013 hingga berakhir di tahun 2019.

Ada beberapa karakter yang mengisi Anime The Rising Of The Shield Hero season pertama, seperti Naofumi Iwatami, Rapthalia, Filo, Glass, Rishia, Mileria Melromac, Ren Amaki, dan beberapa tokoh lainnya.

Jalan cerita dan link nonton...