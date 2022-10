Dihadiri oleh Uhm Ji Won, Gong Hyo Jin dan Kevin Oh Gelar Pernikahan di New York



Gong hye Jin dan Kevin Oh menikah di New York--

JURNALIS INDONESIA - Aktris cantik asal Korea Selatan, Gong Hyo Jin resmi menggelar pernikahan dengan Kevin Oh pada 11 Oktober 2022 di New York, AS.

Agency Gong Hyo Jin, Soop Magagement mengonfirmasi kabar bahagia tersebut pada 11 Oktober 2022 waktu New York.

"Memang benar bahwa pasangan itu akan menikah di New York hari ini,” kata Management Soop.

(BACA JUGA:5 Fakta Menarik Maxime Bouttier, Aktor yang Beradu Akting dengan Pemain Film Hollywood)

Pernikahan mereka berdua digelar secara ekslusif yang hanya dihadiri oleh keluarga dan juga teman dekatnya saja.

Jung Rye Won dan juga Uhm Ji Won dikabarkan akan hadir sebagai tamu undangan di pernikahan Gong Hyo Jin dan juga Kevin Oh.

Sebelumnya, rumor kencan mereka telah dikonfirmasi dan dipublikasikan pada April 2022 lalu.

(BACA JUGA:Link Nonton dan Sinopsis Drama Korea Secret Royal Inspector & Joy, Sub Indo bukan Rebain dan IndoXXI )

Setelah rumor kencan, kemudian muncul rumor mereka akan melangsungkan pernikahan. Hal tersebut ada karena Gong Hyo Jin menerima karangan bunga dipernikahan Son Ye Jin dan Hyun Bin pada Maret lalu.