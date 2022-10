Berikut Link Nonton Anime One Punch Man Season 1, Bukan Lewat Situs Anoboy atau Samehadaku



Saitama One Punch Man-Tangkapan layar anime One Punch Man S1 Ep2-Anime One Punch Man S1 Ep2

JURNALIS INDONESIA - Ini dia Link Nonton Anime One Punch Man season 1, legal dan dijamin bukan melalui situs Anoboy atau Samehadaku.

Para pecinta anime pasti tidak asing dengan serial Anime One Punch Man yang pernah trending pada tahun 2015an, selain itu, anime ini baru-baru ini direncanakan akan merilis season ketiganya.

Akan tetapi untuk season ketiga anime ini belum diketahui secara pasti kapan waktu perilisannya, sehingga hanya ada teaser resminya saja.

Kali ini tim Jurnalis Indonesia akan membahas tentang sinopsis anime One Punch Man season pertama, lengkap beserta link nontonnya.

Untuk anime One Punch Man season 1 ini dirilis pada 5 Oktober 2015 yang lalu hingga 21 Desember 2015 lalu, dengan memiliki 12 episode.

Madhouse menjadi studio yang menayangkan anime dengan genre aksi dan komedi ini.

One Punch Man terinspirasi dari manga karya ONE yang diterbitkan pada tahun 2009 lalu dengan memiliki 26 volume.

Terdapat beberapa karakter, seperti Saitama, Genos, Tatsumaki, Fubuki, King, Mumen Rider, serta beberapa karakter lainnya.

Jalan cerita dan link nonton...