Blink-182 Keluarkan Album Baru 'Edging', Tur Dunia 2023, Hingga Kembalinya Tom DeLonge Sebagai Vokalis



Tom DeLonge kembali dengan [email protected]

JURNALIS INDONESIA - Tom Delonge, kembali bergabung sebagai vokalis sekaligus gitaris dari band pop-punk asal California, Blink-182.

Selain itu, band yang beranggotakan Mark Hoppus, Travis Barker, dan Tom DeLonge akan segera mengeluarkan sebuah album baru yang bertajuk Edging dan melakukan tur dunia pada tahun 2023 mendatang.

Band yang mulai dikenal dengan salah satu lagunya yang bertajuk Carousel tersebut telah mengumumkan kembalinya Tom DeLonge sebagai vokalis/gitaris melalui laman Instagramnya @blink182 pada Selasa (11/10).

(BACA JUGA:Galang Dana Ratusan Juta Lewat Streaming Game, Ini Profil Lengkap Windah Basudara)

Hal tersebut juga ditunjang dengan postingan dalam Instagram pribadi @tomdelonge dengan mengunggah foto dirinya dengan dua anggota lainnya.

Tur dunia Blink-182 tersebut akan dimulai pada 11 Maret 2023 di Tijuana, Mexico dan berakhir pada 26 Februari 2024 di Christchurch, New Zealand.

(BACA JUGA:BPS RI akan Segera Melakukan Registrasi Sosial Ekonomi, Berikut Poin Penting Pendataan yang Dilakukan)



Tur Dunia Blink-182 setelah kembalinya Tom [email protected]

Konser tersebut nantinya juga akan ditunjang oleh beberapa bintang tamu seperti, Turnstile, Rise Against, The Story So Far, dan Wallows.

Kedatangan Tom DeLonge juga akan mengembalikan warna musik Blink-182 setelah kepergian sang vokalis tersebut pada tahun 2014 lalu.

(BACA JUGA:Sejarah Wat Sri Suphan, Kuil di Thailand Lokasi Robohnya Pagoda Berusia 500 Tahun)