Link Nonton dan Sinopsis Drama Korea The Spies Who Loved Me Sub Indo, Bukan dari Rebahin, IndoXXI, Film Apik



Link Nonton The Spies Who Loved Me--https://www.imdb.com

JURNALIS INDONESIA - Berikut link nonton dan sinopsis film drama korea The Spies Who Loved Me sub Indo full movie, sudah waktunya tinggalkan situs ilegal seperti Rebahin, Indoxxi dan Film Apik.

Televisi Nasional asal Korea Selatan, MBC kembali menghibur pemirsa dengan menyuguhkan drama korea romansa teranyarnya bertajuk The Spies Who Loved Me resmi tayang pada Kamis, (21/10) waktu setempat.

Kim Yong Wan didapuk menjadi sutradara film ini yang sebelumnya juga sukses mengarahkan dua film, yaitu All Kinds of Daughters-in-Law (2017) dan The Banker (2019), sedangkan naskah drama ditulis oleh Lee Ji-min.

The Spies Who Loved Me berkisah tentang seorang wanita yang tanpa sadar dua kali menikah dengan mata-mata.

Adapun deretan bintang yang melakoni drama korea tersebut yakni Yoo In Na, Eric Mun ,dan Lim Ju Hwan.

Sementara itu, drama korea The Spies Who Loved Me dilepas sebanyak 16 episode dengan durasi rerata 70 menit.

Yuk simak sinopsis drama korea dan link nonton film The Spies Who Loved Me sub indo full movie yang dapat kalian akses di akhir artikel berikut ini.