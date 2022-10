Daftar Lengkap Nominasi American Music Awards 2022, BTS Masuk 2 Kategori dan Adele Mendominasi!



BTS Tampil dengan Coldplay di Ajang American Music Awards 2021-Instagram American Music Awards-Tangkapan Layar Instagram @amas

JURNALIS INDONESIA - Acara penghargaan musik terbesar di dunia, American Music Awards (AMA) 2022 baru-baru ini mengumumkan nominasinya. Nominasi Ama 2022 telah diumumkan secara resmi pada Kamis (13/10) waktu setempat.

American Music Awards 2022 rencananya ditayangkan langsung dari Microsoft Theater di L.A. LIVE Los Angeles pada 20 November 2022 pukul 20.00 (waktu AS).

Sebelumnya, nominasi AMA 2022 diungkap pertama kali di acara ABC "Good Morning America". Tak hanya itu, yang menjadi berita mengejutkan adalah masuknya Becky G pada kategori New Artist Of The Year yang menandai kedua kalinya ia dinominasikan.

AMA juga menambahkan kategori baru pada tahun ini, yang diumumkan di twitter. Pemungutan suara penggemar untuk semua penghargaan sekarang dibuka melalui VoteAMAs.com dan Twitter, kecuali Artis K-Pop Favorit yang akan dibuka pada Selasa, 1 November.

Simak daftar lengkap nominasi AMA 2022 berikut ini: