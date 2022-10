Link Nonton dan Sinopsis Drama Korea The World of The Married Sub Indo, Bukan IndoXXI, LK21 dan Rebahin



Poster drakor The World of The Married--IMDB

JURNALIS INDONESIA - Link nonton dan sinopsis Drama korea (drakor) The World of The Married dari situs resmi, sub indo dan full episode! Hindari streaming ilegal seperti IndoXXI, LK21, dan Rebahin.

Drakor The World of The Married memang telah rilis 2 tahun lalu. Namun, kisahnya masih membekas di hati penonton karena cerita perselingkuhan dalam drakor ini membuat greget para penonton selama tayang.

The World of The Married merupakan serial televisi yang rilis pada tahun 2020 lalu, dan disiarkan melalui saluran televisi Korea Selatan, JTBC.

(BACA JUGA:Brisia Jodie Akui Kena Karma Akibat Pacari Mantan Marion Jola! Ini Dia Deretan Mantan Pacar Brisia Jodie)

Dibintangi oleh aktris senior Kim Hee Ae, dan aktris muda Han So Hee. Keduanya beradu akting sebagai musuh sang istri sah melawan sang pelakor.

Serial ini diadaptasi dari TV series Inggris berjudul Doctor Foster yang disiarkan oleh BBC.

Pada masa penayangannya, drakor ini jadi perbincangan bagi netizen Korea, karena alurnya yang sulit diprediksi dan sangat seru untuk diikuti.

(BACA JUGA:Link Nonton Anime Naruto: Shippuden Episode 401-405 Sub Indo Full HD, Tinggalkan Samehadaku dan Anoboy!)

Selain itu, drakor ini selalu mendapat peringkat pertama dan mendapat jumlah penonton terbanyak selama masa penayangan.