Link Nonton dan Sinopsis Anime Fly Me To The Moon Season 1 Sub Indo, Stop Akses Situs Anoboy dan Oploverz



Fly Me To The Moon Season [email protected]

JURNALIS INDONESIA - Artikel ini menyediakan Link Nonton Anime Fly Me To The Moon season 1 Full HD sub indo, legal dan dijamin bukan Lewat Anoboy dan Oploverz.

Melalui Link Nonton ini kalian bisa melihat anime dengan legal sehingga tidak merugikan industri anime

Selain Link Nonton, Artikel ini juga menyediakan Sinopsis dari anime Fly Me To The Moon season 1.

Fly Me To The Moon merupakan manga karya dari Kenjiro Hata, tanpa bantuan siapapun kenjiro hata sukses menulis dan mengilustrasikan seri manga shōnen ini.

Di Jepang, Manga Fly Me To The Moon dikenal dengan nama Tonikaku Cawaii.

Perjalanan manga Fly Me To The Moon dimulai dengan diterbitkannya di majalah Weekly Shōnen Sunday sejak febuari 2018.

Perjalanan awal tersebut akhirnya sukses, sehingga manga ini diadaptasi menjadi serial anime melalui rumah produksi Seven Arcs dan disutradarai oleh Hiroshi Ikehata.