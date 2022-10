Film DC Terbaru! Ini Link Nonton Black Adam Sub Indo Full Movie, Bukan Rebahin, Netflix, Disney, LK21, IndoXXI



JURNALIS INDONESIA - DC Comic mengeluarkan Film superhero terbarunya bertajuk Black Adam.

Untuk penggemar DC Comic yang ingin menyaksikan Black Adam dapat menontonnya melalui Link Nonton berikut ini.

Black Adam menjadi film DC yang sudah ditunggu sejak lama. Awalnya film ini dijadwalkan tayang pada 2021, tapi baru hadir di layar lebar pada 2022.

Film Black Adam akan resmi tayang di bioskop mulai 21 Oktober 2022. Tetapi, bagi Anda yang ingin menonton duluan, sudah bisa menyaksikannya dengan cara berikut.

Black Adam akan dipernakan oleh aktor Dwayne Johnson. Black Adam diproduksi langsung DC Film bersama New Line Cinema, Seven Bucks Productions, dan Flynn Picture Co.

Black Adam disutradarai oleh Jaume Collet Serra dan naskah ceritanya ditulis oleh Adam Sztykiel.

Selain The Rock, Black Adam diperankan oleh Aldis Hodge, Noah Centineo, Sarah Shahi, Marwan Kenzari, Quintessa Swindell, Bodhi Sabongui, dan Pierce Brosnan.

Secara karakter Black Adam sedikit terikat dengan beberapa karakter dari film Shazam. Sebab, Black Adam merupakan villain dari Shazam! dan Superman.