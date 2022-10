Profil Anneth Delliecia, Penyanyi Jebolan Indonesian Idol yang Menjalin Hubungan Asmara dengan Betrand Peto



Anneth - Takkan Berhenti Mencintaimu-press release anneth -

JURNALIS INDONESIA- Anneth Delliecia, seorang penyanyi jebolan Indonesian Idol Junior ini dikabarkan menjalin hubungan spesial dengan Betrand Peto.

Hal tersebut dapat diketahui dari sebuah akun TikTok yang bernama @anythingbrodie yang diposting pada Kamis, (13/10).

Pada video itu, tampak Anneth Delicia menyalakan lilin sambil mengucapkan terima kasih untuk Onyo yang sudah menemaninya selama satu tahun satu bulan.

Video tersebut sebenarnya berupa repost (unggah ulang) dari postingan akun TikTok Anneth yang saat ini sudah dihapus.

''Minggu, 9 Oktober 2022. 00.04 (WIB). I just wanna say thank you. Makasih banyak kamu, Onyo, udah nemenin aku, bareng-bareng aku, kita sama-sama sampai sejauh ini.

Satu tahun satu bulan. Makasih udah jadi pacar yang baik buat aku. Makasih udah nge-support aku. Makasih udah nerima segala ketetotan aku, segala kebandelan aku,

aku minta maaf untuk apa pun yang aku lakuin yang mungkin bikin kamu sedih, bikin kamu bete. I'm really sorry,''ucap Anneth dalam postingan video itu.

Penasaran dengan profil Anneth Delicia? Berikut ini akan dibahas terkait fakta menarik dari Anneth Delicia: