Blink 182 Rilis Single Terbarunya Berjudul Edging, Tom DeLonge Sampaikan Terima Kasih pada Matt Skiba



Single Terbaru Blink 182 - Edging--Instagram/@officialtomdelonge

JURNALIS INDONESIA - Menyambut comeback Tom DeLonge, Blink 182 merilis single terbarunya berjudul Edging pada pertengahan Oktober 2022.

Blink 182 telah merilis lagu baru pertama mereka dengan lineup klasik Mark Hoppus, Tom DeLonge, dan Travis Barker setelah 10 tahun hiatus (rilisan terakhir mereka bersama adalah EP Dogs Eating Dogs 2012).

Lagu Edging diproduksi oleh Travis Barker, dan dibuka dengan intro drum yang terasa seperti "Feeling This" sebelum berubah menjadi stomp glammy.

Lagu ini menampilkan DeLonge dan Mark Hoppus yang menukar vokal utama seperti yang mereka lakukan pada lagu-lagu klasik seperti “Stay Together For The Kids” dan “Pathetic.”

Seperti yang diketahui, DeLonge meninggalkan Blink 182 pada tahun 2015 dan digantikan oleh Matt Skiba dari Alkaline Trio.

Lineup baru itu merekam California 2016 dan Nine 2019 dan banyak melakukan tur, tetapi penjualan tiket tak sesuai yang diharapkan.

Para penggemar terus berharap bahwa lineup klasik dengan adanya DeLonge akan kembali bersama.

