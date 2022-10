BTS Hiatus Panjang hingga 2025, Korea Selatan Diperkirakan Kehilangan Ratusan Dollar! Mengapa?



BTS Konser Yet To Come in Busan --Twitter @BIGHIT_MUSIC

JURNALIS INDONESIA - Boy group asal Korea Selatan, Bts akhirnya secara resmi umumkan akan mengikuti Wajib Militer (wamil).

Kabar tersebut pasti akan membuat sejumlah Army (sebutan untuk penggemar BTS) kecewa, pasalnya mereka tidak bisa menikmati karya V, Suga, J-hope, RM, Jimin, Jungkook, dan Jin setidaknya hingga tahun 2025.

Label BigHit Music mengungkapkan bahwa BTS akan Hiatus panjang yang diperkirakan sampai 2025 mendatang.

(BACA JUGA:Seluruh Member BTS Menjalankan Wajib Militer, Jin Jadi Member Pertama yang Berangkat Wamil Tahun Ini)

"Baik perusahaan maupun anggota BTS menantikan untuk berkumpul kembali sebagai grup lagi sekitar tahun 2025 setelah komitmen layanan mereka," kata BigHit Music dilansir Variety.

Selain tak akan rilis lagu secara grup, wajib militer BTS ini juga dapat menimbulkan dampak ekonomi yang cukup berarti.

Sejak merilis album pertamanya sembilan tahun lalu, boy band peraih nominasi Grammy yang beranggotakan RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V, dan Jung Kook telah membuktikan nilainya sebagai kekuatan ekonomi sekaligus kemenangan industri hiburan.

(BACA JUGA:Hiatus hingga 2025, BTS Resmi Jalani Wajib Militer Mulai Tahun Ini)

Kerugian Akibat BTS Hiatus

Pada tahun 2018 , Hyundai Research Institute mengatakan BTS berkontribusi lebih dari $3,6 miliar untuk ekonomi Korea Selatan setiap tahun atau setara dengan kontribusi 26 perusahaan menengah.