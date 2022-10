Link Nonton dan Sinopsis Drama Korea One Dollar Lawyers, Tinggalkan Situs Ilegal seperti Rebahin dan LK21



one dollar lawyers --https://www.imdb.com

JURNALIS INDONESIA - Penasaran dengan drama korea (Drakor) terbaru yang berjudul "One Dollar Lawyer", berikut tersedia Link Nonton dan sinopsis Full Movie Sub Indo serta bukan dari situs ilegal seperti Rebahin dan LK21.

"One Dollar Lawyer" membawa para penikmat drama Korea kepada sekilas tentang masa lalu yang dramatis dan emosional dari karakter Namgoong Min!

Namun sebelum masuk ke bagian sinopsis, alangkah baiknya Anda mengetahui profil para aktor dan aktris yang membintangi drama One Dollar Lawyer ini:

1. Cheon Ji Hoon

Diperankan oleh: Namgoong Min

Karya terkenal Namgoong Min: The Girl Who Can See Smell (SBS/ 2015), Remember (SBS/ 2015), Beautiful Gongshim (SBS/ 2015), Chief Kim (KBS2/ 2017), Falsify (SBS/ 2018), Doctor Prisoner (KBS2/ 2017), Hot Stove League (SBS/ 2019), The Veil (MBC/ 2021)

2. Baek Ma Ri

Diperankan oleh : Kim Ji Eun

Karya terkenal Kim Ji Eun: Strangers from Hell (OCN/ 2019), The Veil (MBC/ 2021), Again My Life (SBS/ 2022)

3. Seo Min Hyuk

Diperankan oleh: Choi Dae Hoon

Karya terkenal Choi Dae Hoon: Crash Landing on You (tvN/ 2019), Flower of Evil (tvN/ 2020), Beyond Evil (JTBC/ 2021), Extraordinary Attorney Woo (ENA/ 2022), The Good Detective 2 (JTBC/ 2022)

4. Pemeran tambahan

- Lee Deok Hwa as Baek Hyun Moo

- Park Jin Woo as Secretary

- Gong Min Jung as Na Ye Jin

- Cho Yeon Hee as Oh Min Ah

- Ha Sung Kwang as Seo Young Joon

- Lee Chung Ah as Lee Joo Young

- Kim Chul Yoon as Lee Myung Ho

- Park Sung Joon as Kim Min Jae

- Shin Dam Soo as Yang Sang Goo

- Park Jung Eon as Kim Yeon Sil

SINOPSIS

Drama ini menceritakan tentang Cheon Ji-Hun (Namkoong Min) dimana dia adalah seorang pengacara dengan gaya yang tidak biasa. Rambutnya memiliki perm yang bergaya.

Dia hanya mengenakan biaya 1,000 won untuk layanannya, yang jika di rupiahkan hanya sebesar 14.000 rupiah saja .

Meskipun begitu dia adalah salah satu pengacara paling terampil di sekitarnya. Dia bertarung melawan pengacara paling mahal dan klien kaya mereka, yang mencoba lolos dengan melanggar hukum.

Baek Ma-Ri (Kim Ji-Eun) bekerja sebagai asisten jaksa setelah lulus dari Lembaga Penelitian dan Pelatihan Yudisial. Dia percaya diri dan memiliki harga diri yang tinggi.

Kakeknya adalah Baek Hyun-Mu (Lee Deok-Hwa), yang mendirikan Firma Hukum Baek yang terkenal dan bekerja di firma hukumnya sebagai pengacara.

