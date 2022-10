Dapat Pre-Order Hari Ini! BIGHIT MUSIC Rilis Album Fisik Single Solo Jin BTS



Jin BTS--

JURNALIS INDONESIA - Agensi BIGHIT MUSIC umumkan album fisik untuk Single Solo karya Jin-Bts" >Jin Bts yang berjudul The Astronaut yang memiliki dua versi.

Berita bagus bagi para Army karena single solo terbaru karya Jin BTS akan segera rilis pada akhir bulan Oktober 2022 ini.

Memang sebelumnya Jin BTS mengungkapkan bahwa ia akan merilis single solonya pada konser BTS Yet to Come di Busan, Korea Selatan.

(BACA JUGA:Cara Cek BI Checking Online via SLIK OJK, Bisa Cari Tahu Riwayat Peminjaman Kredit)

Tak berselang lama, BUGHIT MUSIC kemudian mengumumkan tentang perilisan single oleh Jin BTS yang berjudul The Astronaut yang direncanakan rilis pada Jumat (28/10) mendatang.

"Single solo resmi pertama anggota BTS Jin, 'The Astronaut,' akan dirilis pada 28 Oktober 2022," ungkap pihak BIGHIT MUSIC.

Single solo karya Jin BTS ini menampilkan sebuah trailer yang didalamnya menayangkan seorang astronot yang berpergian di luar angkasa.

(BACA JUGA:Breaking News! Kubah Masjid Jakarta Islamic Center Kebakaran, 6 Unit Damkar Diterjunkan)

Jadwal comeback...