Link Nonton Nevertheless Adu Akting Han So Hee & Song Kang Sub Indo, Bukan IndoXXI, Rebahin dan LK21



Drama Nevertheless-Netflix-Instagram.com/netflix

JURNALIS INDONESIA - Artikel ini menyediakan link nonton dan sinopsis drama korea (drakor) Nevertheless yang dibintangi oleh Han So Hee dan Song Kang disertai sub Indo, maka sudah saatnya tinggalkan situs ilegal seperti IndoXXI, Rebahin dan FilmApik.

Nevertheless merupakan drama korea (drakor) yang rilis pada tahun 2021 lalu. Bercerita tentang kisah cinta anak muda, drakor ini sempat booming lantaran akting memukau pasangan Han So Hee dan Song Kang yang bikin baper para penikmat drakor.

Tak hanya Han So Hee dan Song Kang, drakor ini juga dibintangi oleh beberapa aktor dan aktris terkenal Korea Selatan. Diantaranya yakni Chae Jong Hyeop, Yang Hye Ji, dan Kim Min Gwi.

(BACA JUGA:Ini Dia Link Nonton Anime One Punch Man Season 2, Bukan Lewat Situs Anoboy atau Samehadaku)

Drakor rilisan JTBC ini berjumlah 10 episode, dan merupakan adaptasi dari Webtoon dengan judul yang sama. Untuk versi Webtoon-nya, telah dirilis pada tahun 2018 silam.

Dalam drama ini, Song Kang berperan sebagai Park Jae Eon yang digambarkan sebagai sosok playboy dan penggoda, namun tak percaya akan adanya cinta.

Sedangkan Han So Hee berperan sebagai Yoo Na Bi yang digambarkan sebagai karakter yang sudah tidak percaya dengan cinta, karena pernah disakiti oleh pria yang merupakan mantan pacarnya.

(BACA JUGA:Link Nonton dan Sipnosis Serial Indonesia Bad Boys Vs Crazy Girls Episode 2, Tinggalkan Rebahin dan LK21)

Sebelum menonton drakor Nevertheless, ada baiknya untuk menyimak sinopsisnya terlebih dahulu. Berikut ini merupakan sinopsis dari drama korea Nevertheless.