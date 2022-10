ONIC Esports Jadi Juara MPL ID Season 10, Gelar Ketiga Sejak S8



ONIC Esports Jadi Juara MPL ID Season 10--Instagram/@Mpl.id.official

JURNALIS INDONESIA - Onic Esports keluar sebagai juara Mobile Legends Professional League (MPL) ID Season 10.

ONIC Esports berhasil mengangkat trofi juara di ajang MPL ID Season 10 setelah menang telak 4-1 atas juara bertahan RRQ Hoshi di babak grand final.

Sebagai informasi, di partai final MPL ID Season 10 ONIC Esports dan RRQ Hoshi harus menjalani laga best of seven (Bo7).

Artinya, tim yang lebih dulu mengantongi empat kemenangan di tiap babak, akan keluar sebagai juara.

Kemarin Jumat, 21 Oktober 2022, RRQ Hoshi mengirim ONIC ke final lower bracket setelah mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1.

Di final lower bracket, ONIC menyapu Aura Fire dengan skor 3-0, untuk membukukan grand final rematch dengan sang juara bertahan.

Kairi “Kairi” Rayosdelsol membuka seri dengan KDA 6/0/5 tanpa cacat pada babak pertama melawan RRQ, Ling.

