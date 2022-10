Toyota Jadi Top of Mind, Kustomisasi Jadi Faktor Kunci Rajai Pasar Otomotif di Indonesia



JURNALIS INDONESIA - Apa yang terlintas di pikiran Anda ketika diminta menyebutkan merek mobil terpopuler? Jika Toyota adalah jawaban anda yang pertama, maka merek Jepang tersebut telah melekat di benak Anda.

Berdasarkan penelitian oleh Kartika Yuliantari dalam Jurnal Akuntansi dan Keuangan (2022) Toyota menempati puncak tertinggi sebagai merek mobil yang paling banyak diingat.

Bahkan ketika sudah menyebut Toyota di awal beberapa orang masih menyebutkan Toyota sebagai mobil yang paling banyak diingat. Mengapa Toyota bisa merasuk ke dalam kesadaran merek para konsumen di Indonesia?

Dilansir dari Harvard Business Review (HBR) oleh Hirotaka Takeuchi (2008) produk-produk Toyota selalu menyesuaikan pasar di suatu negara. Meskipun asalnya dari Jepang, Toyota tidak serta merta mengimpor mobil-mobil Jepangnya ke Indonesia.

Sebut saja Toyota Kijang yang melegenda, dari Kijang 'Buaya' hingga Innova yang kini menjelma ke dalam versi terbarunya, Innova Reborn.

Pada tahun 1997, Toyota Kijang 'Buaya' lahir dengan model Pick Up. Saat itu, sebanyak 19% komponen mobil dikustomisasi secara lokal di Indonesia.

Lalu ada Kijang 'Doyok' yang kala itu menjadi generasi kedua Kijang di Indonesia. Ada 30% komponen lokal yang dirakit di Indonesia. Hingga pada 2014 yang merupakan generasi ke-6 Toyota Kijang telah disulap jadi kendaraan kelas menengah, dengan mengusung nama Kijang Innova.



Toyota punya posisi tersendiri bagi konsumen--Youtube/TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA

Tentunya parts dari mobil masih dirakit secara lokal, dan pastinya lebih berkembang dibandingkan dengan generasi pertamanya. Sebanyak 85% komponen mobil dirakit secara lokal di Indonesia. Kini Kijang Innova juga telah diekspor ke 29 negara, namun tak menggunakan nama 'Kijang' melainkan 'Innova'.

Kisah historis Toyota Kijang merupakan bukti bahwa Toyota tak hanya mementingkan pasar asalnya, yakni Jepang. Toyota secara sadar harus menyesuaikan produk dan sistem operasi mobil sesuai dengan negara tujuan ekspornya.

Hal tersebut membuatnya menjadi raja yang mendominasi pasar otomotif di dunia. Ini terbukti dari penciptaan platform Innovative International Multipurposes Vehichle (IMV) pada tahun 1997, membuat Toyota harus terus mengembangkan inovasi produk di lebih 140 negara di Asia, Eropa, Afrika, Oseania, Amerika Tengah dan Selatan, serta Timur Tengah.

Toyota telah mencakup segala jenis kendaraan, mulai dari truk, minivan, hingga kendaraan sport.

IMV tersebut juga tak menjadikan kata-kata made in Japan jadi tidak relevan. Memang, hal tersebut jadi risiko karena produk tidak keluar dari satu pabrik yang sama. Namun, vice president excecutive Toyota, Akio Toyoda menyakan bahwa ia bertanggung jawab penuh atas penjualan dan produksi di suatu negara. Salah satunya saat itu ia bertanggung jawab untuk negara di Asia.

Akhirnya segala bentuk iklan dan campaign akan mengikuti pada pasar yang dituju. Kata made in Japan tidak lagi relevan, namun made by Toyota menjadi relevan karena memang mobil Toyota di manapun merupakan buatan Toyota.

Kembali lagi dengan Toyota yang menjadi merek mobil yang paling melekat bagi konsumen. Toyota memiliki kredibilitas tinggi di mata konsumen, sehingga loyalitas konsumen pada Toyota menjadi sangat tinggi.

Setiap mobil Toyota memiliki keunggulan tersendiri hingga membentuk ceruk pasar yang besar dan menjadikannya sebagai merek mobil yang paling melekat di benak konsumen.

Penjelasan mengenai mobil kustomisasi yang didistribusikan di suatu negara menjadi alasan mengapa Toyota sangat digemari di Indonesia.

