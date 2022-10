Link Nonton dan Sinopsis Anime The God of High School Sub Indo Full HD, Tinggalkan Meownime dan Oploverz



The God of High School--Bstation

JURNALIS INDONESIA - Artikel ini menyediakan Link Nonton dan Sinopsis Anime The God Of High School sub Indo Full HD, bukan melalui situs ilegal seperti Meownime dan Oploverz.

Dengan adanya Link Nonton yang ini, kalian bisa melihatnya secara Legal sehingga tidak merugikan pihak industri pembuatan anime.

Bukan hanya Link Nonton saja yang terdapat pada artikel ini, namun ada juga sinopsis dari anime The God of High School.

(BACA JUGA:Link Nonton dan Sinopsis Anime One Punch Man Season 1 Sub Indo Full HD, Bukan Dari Oploverz dan Samehadaku!)

The God of High School merupakan Manhwa dari karya orang Korea Selatan bernama Yongje Park yang sebagai penulis sekaligus ilustrator.

Perilisan Manhwa ini dimulai dari platform Naver Webtoon milik Never pada april 2011 yang kemudian diterbikan di bawah imprint Root oleh imageframe pada april 2020.

Manhwa ini sukses diadaptasi menjadi serial anime sejak tanggal 6 Juli 2020 yang diproduksi oleh pihak MAPPA.

(BACA JUGA:Link Nonton dan Sinopsis Anime Noblesse Sub Indo Full HD, Bukan dari Otakudesu, Oploverz bahkan Samehadaku)

Tidak berhenti disitu saja, kesuksesan Manhwa The God of High School dilanjut hingga dijadikan permainan mobile dan sebuah animasi video orisinal.



jin mori--Bstation

Sinopsis Anime The God of High School

Anime The God of High School menceritakan tentang Jin Mo-ri yang merupakan praktisi Bela Diri yang berusia 17 tahun dari seoul, Korea Selatan.

Pada suatu hari ia diundang untuk mengikuti Turnamen Bela Diri The God of High School (Goh) yang digelar dan disponsori oleh pihak yang tidak disebutkan namanya.

(BACA JUGA:Link Nonton dan Sinopsis Anime Bleach: Thousand Year Blood War episode 3 sub indo Full HD, Tinggalkan Oploverz)

Acara tersebut bertujuan untuk mencari tiga peserta yang kuat untuk mewakili Korea Selatan pada Turnamen Dunia.

Pemenang dari turnamen ini juga akan mendapatkan hadiah berupa keinginan akan dipenuhi oleh pembuat acara.

Sehingga banyak dari petarung hebat seperti ahli seni bela diri dan seni berpedang, yang mengikuti turnamen ini.

(BACA JUGA:Link Nonton dan Sinopsis Anime Blue Lock Episode 3 Sub Indo Full HD, Tinggalkan Situs Oploverz dan Anoboy)

Bukannya takut, MO-ri merasa tertantang dengan dengan adanya ahli dari seni bela diri dan seni berpedang dalam turnamen tersebut.

Lantas mampukah MO-ri memenangkan turnamen tersebut dan mendapatkan hadiahnya?



Jin Mori The God of High School--Bstation

Jika kalian tertarik dengan petarungan Jin Mo-ri yang berada di turnamen Bela Diri The God of High School (GOH), kalian bisa menontonnya melalui Link Nonton berikut ini:

1. Pastikan kalian memiliki kuota internat dengan jaringan yang stabil dan lancar.

2. Buka melalui browser yang biasa kalian gunakan, bisa mengunakan Hp mau pun Laptop.

(BACA JUGA:Link Nonton dan Sinopsis Anime My Dress-Up Darling Full HD sub Indo, Tinggalkan Situs Oploverz dan Meownime !)

3. kalian bisa menyaksikan Anime The God of High School melalui Link Nonton berikut ini dengan cara Klik Link Ini

4. Atau kalian juga bisa melihatnya melalui Link Nonton yang lain yaitu dengan cara Klik Disini

Itu tadi link nonton Anime The God of High School sub Indo Full HD, bukan lewat situs Meownime dan Oploverz.

JI