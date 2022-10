Spesifikasi Xiaomi Redmi A1, Sudah Hadir di Indonesia Harga Rp 1 Jutaan



Spesifikasi Xiaomi Redmi A1--mi.co.id

JURNALIS INDONESIA - Xiaomi Redmi A1 resmi hadir di Indonesia, simak berikut spesifikasi lengkap beserta harganya yang sangat terjangkau.

Xiaomi baru saja merilis produk terbarunya, kali ini giliran Redmi A1 yang sudah tersedia di pasar Indonesia per hari ini Jumat, 28 Oktober 2022.

Redmi A1 ini hadir sebagai ponsel kelas low-end dengan membawa spesifikasi terbaik tapi dengan harga yang murah.

Pabrikan ponsel asal China itu memastikan bahwa smartphone Redmi A1, akan mengusung sistem Android Go.

Sebagai informasi, ponsel Android Go merupakan HP dengan sistem operasi interface yang ringan.

Salah satu keunikan dari Android Go Redmi A1 ini adalah tak lagi dilengkapi dengan antarmuka MIUI alias hadir dengan OS Android Stock.

Dengan mengusung sistem Android Go, Redmi A1 nantinya akan dilengkapi dengan sejumlah aplikasi ringan sumber daya.

Di antaranya adalah Google Go, Google Maps Go, YouTube Go, dan lainnya.

Sebelumnya, Redmi A1 sudah hadir di India pada 9 September 2022 lalu. Sedangkan untuk Indonesia, Xiaomi menjadwalkan akan tiba pada 28 Oktober 2022.

Redmi A1 punya sejumlah keunggulan yang tak dimiliki para pesaingnya.

Mulai dari layar HD Plus seluas 6,52 inci dengan aspect ratio 20:9 yang sudah disertai fitur pencahayaan saat malam hari.

Adanya notch menyerupai tetesan air yang berisi kamera depan dengan kualitas 5 MP.

Chipset MediaTek Helio A22 yang menunjang performa Redmi A1 dengan didukung CPU kecepatan 2.0 Ghz.

Hingga bagian punggung ponsel yang menggunakan bahan bertesktur kulit untuk meningkatkan kenyamanan pengguna saat memakainya.

Bagi Anda yang penasaran dengan spesifikasi Redmi A1, simak berikut penjelasannya.

Spesifikasi Redmi A1:

CPU: MediaTek Helio A22

RAM: 2 GB; LPDDR4X

Storage: 32 GB; eMMC 5.1

Tersedia slot microSD

Dual SIM: Card dedicated

Layar: 6.52 inches, 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio, IPS

Kamera belakang: dual 8 MP, f/2.0 (wide) dan 2 MP, f/2.2 (depth)

Kamera depan: single 5 MP, f/2.2 (wide)

Baterai: 5.000 mAh, charging 10W

OS: Android 12, MIUI Lite

Konektivitas: Wi-Fi 4, Bluetooth 5.0

Interface: jack audio 3.5mm

Di Indonesia Xiaomi Redmi A1 dibanderol seharga Rp 1.149 juta untuk RAM 2GB+2GB dan Rp 1.249 juta untuk RAM 3GB+2GB.

