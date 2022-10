5 Rekomendasi Film Action Korea Selatan Terbaik dan Terbaru di Tahun 2022



Film Action Korea Selatan-Tangkapan layar-YouTube

JURNALIS INDONESIA - Artikel ini menyajikan 5 rekomendasi Film Action terbaik Korea Selatan di tahun 2022.

5 rekomendasi film ini bergenre action yang bertajuk mengenai gangster di Korea Selatan.

Langsung saja, berikut 5 rekomendasi film bergenre action yang wajib kalian tonton.

1. Yaksa: Ruthless Operations

Yaksa: Ruthless Operations mengisahkan tentang Ji Kang-in yang merupakan pemimpin dari tim operasi NIA rahasia di Saingha, Tiongkok.

NIA sendiri termasuk kedalam Badan Intelijen Korea sehingga untuk bisa masuk ke sana tidak akan mudah.

Kang-in mendapatkan julukan Yaksha mengacu kepada hantu ganas yang sering mengganggu dan membunuh orang, bisa dibilang dirinya merupakan pria berdarah dingin.

Kang-in emiliki Ambisi yang angat tinggi untuk memenuhi hasratnya itu. Ia harus melakukan segala cara agar tujuannya tercapai sekalipun itu dilakukan dengan cara yang tidak terhormat.

sementara itu Ji-hoon merupakan seorang Jaksa di Kantor Kejaksaan distrik pusat Seoul, ia sangat menjalani dan mengikuti hukum yang ada

di Korea Bahkan dia dipilih sebagai salah satu orang yang bertanggung jawab atas kejadian di Sanghai, Tiongkok.

Di sana ia melawan Jiyeon perlawanan tersebut enggak akan mudah bahkan akan melibatkan pertumpahan darah.

2. The Policeman's Lineage

Film The Policeman's Lineage merupakan adaptasi dari novel Jepang berjudul Blood of the policemen karya Joh Sasaki.

The Policeman Lineage mengusung tema yang sangat mirip film-film yang mengedepankan kisah mata-mata ditanam dalam pihak kepolisian.

The Policeman's Lineage berkisah mengenai Choi Min-jae yang merupakan seorang polisi yang memiliki rasa keadilan sangat amat tinggi.

Dia mendapatkannya dari sang ayah seorang polisi yang terbunuh ketika dia sedang menyelamatkan seorang anak yang disandera oleh seorang pengguna narkoba.

Min-jae didekati oleh Provos bernama Hwang ini untuk menyelinap dan menginvestigasi Park Kang-yoon yang dituduh menggunakan uang ilegal untuk menyelidiki kasus pengedaran narkoba.

Min-jae dijanjikan akan diberikan informasi mengenai kematian ayahnya sendiri.

3. Hot Blooded

Hot Blooded ini merupakan film yang mengangkat tentang kehidupan gangster Korea Selatan yang cukup keras.

Hot Blooded menceritakan tentang kehidupan seorang pria yang bernama Hee-soo yang merupakan pimpinan geng kelas menengah.

Selain menjadi seorang kepala gangster Hee-soo juga bertindak sebagai manajer sebuah hotel selama lebih dari dua puluh tahun.

Sama seperti kehidupan para gangster lainnya Hee-soo mengelola semua aset yang dimiliki oleh organisasi dan memberikan laporan kepada atasan secara berkala.

Sebenarnya Hee-soo adalah lelaki yang baik dan juga bertanggung jawab bahkan dirinya Berencana untuk menikahi In-sook dan juga merencanakan kehidupan yang benar-benar baru pasca menikah nanti.

Namun sayangnya niat Hee-soo menjadi berantakan ketika Yong-gang tiba-tiba saja datang ke wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.

Setelah kedatangan Yong-gang berbagai masalah mulai timbul di seluruh kota dan secara langsung bersinggungan dengan Hee-soo.

4. The Girl On A Bulldozer

The Girl on A Bulldozer ini dibintangi aktris yang cantiknya luar biasa selain dimainkan oleh perempuan.

Film action yang satu ini juga bakalan memberikan hal yang sangat menarik lainnya.

The Girl on A Bulldozer mengisahkan tentang Hye Young yang berusia 19 tahun terkenal sebagai cewek yang kerap membuat onar dan gak memiliki rasa takut kepada apapun atau kepada siapapun.

Hye Young tinggal bersama dengan ayahnya dan juga sang adik bernama Gu Bon-jin.

Sebenarnya keluarga Mereka biasa-biasa aja nggak hangat namun juga enggak cuek.

Hingga pada akhirnya sang ayah yang menjalankan sebuah restoran Cina mengalami kecelakaan mobil misterius dan mengakibatkannya harus dirawat di rumah sakit karena koma.

Hal ini tentu saja membuat Young dan adiknya harus tinggal sendiri di rumah dan harus mengurus keluarganya itu.

Suatu hari Young merasakan ada sesuatu yang gak beres dengan kecelakaan yang menimpa ayahnya itu dan akhirnya Young berusaha untuk menyelidikinya.

5. The Roundup

The Roundup kembali menghadirkan aktor Ma Dong-seok untuk memerankan karakter Ma Seok-do.

Film ini bercerita tentang Ma Dong-seok yang dikenal sebagai sosok polisi yang tidak mengenal takut dalam menjalankan tugasnya itu.

Kali ini Ma Dong-seok ditugaskan untuk mengawal atasannya yaitu Kaptennya untuk berangkat ke Vietnam guna menjemput seorang kriminal yang selama ini telah dicari-cari oleh pihak kepolisian Korea Selatan.

Tanpa diduga pertemuan keduanya dengan sosok kriminal tersebut membuka masalah baru bernama Kang Hae-sang yang merupakan dalang dari berbagai tindakan penculikan dan juga pembunuhan terhadap turis-turis asing yang mengunjungi Vietnam.

Dengan segera Kang Hae-sang yang menjadi lawan baru bagi perjalanan Ma Seok-do dalam menegakkan hukum.

JI