Varian, Harga dan Skema Cicilan All New Kijang Innova Zenix. DP mulai Rp 80 Jutaan

JURNALIS INDONESIA - Pt Toyota Astra Motor (TAM) baru saja merilis All New Kijang Innova Zenix. Ada dua varian mesin yang ditawarkan. Bermesin bensin dan Hybrid.

Dari dua varian dapur pacu tersebut, ada 10 pilihan tipe All New Kijang Innova Zenix. Khusus Kode Hv, diberikan pada Kijang Innova yang menggunakan Hybrid Engine.

Para pecinta All New Kijang Innova Zenix sudah bisa memesan sekarang di seluruh dealer Toyota di Indonesia. Pembelan dilayani melalui cash maupun kredit. Harga ditawarkan mulai Rp 419 juta hingga Rp 614 juta.

Nah, bagi yang mau membeli dengan sistem kredit, bisa menyiapkan total DP mulai Rp 80 jutaan untuk varian Mesin Bensin. Untuk Varian mesin hybrid, total DP mulai Rp 90 jutaan. Hitungan itu sudah termasuk DP di 20 persen ditambah asuransi All Risk plus Banjir.

Lebih jelasnya, inilah varian dan Skema Cicilan untuk All New Kijang Innova Zenix yang ditawarkan Auto2000 untuk wilayah Jabodetabek. Harga dan Skema Cicilan berlaku bulan November 2022 dan dapat berubah sewaktu-waktu.

Mesin Bensin

All New Kijang Innova Zenix 2.0 G CVT (Non Premium Color) Rp419.000.000

TDP Rp86.500.000

Angsuran Rp10.384.000 / 48x (4 Tahun)

Angsuran Rp9.169.000 / 60x (5 Tahun)

All New Kijang Innova Zenix 2.0 G CVT (Premium Color) Rp422.000.000

TDP Rp89.500.000

Angsuran Rp10.384.000 / 48x (4 Tahun)

Angsuran Rp9.169.000 / 60x (5 Tahun)

All New Kijang Innova Zenix 2.0 V CVT (Non Premium Color) Rp 467.000.000

TDP Rp96.000.000

Angsuran Rp11.572.000 / 48x (4 Tahun)

Angsuran Rp10.218.000 / 60x (5 Tahun)

All New Kijang Innova Zenix 2.0 V CVT (Premium Color) Rp470.000.000

TDP Rp99.000.000

Angsuran Rp11.572.000 / 48x (4 Tahun)

Angsuran Rp10.218.000 / 60x (5 Tahun)

Mesin Hybrid EV Grade

All New Kijang Innova Zenix 2.0 G HV CVT (Non Premium Color) Rp458.000.000

TDP Rp94.500.000

Angsuran Rp11.349.000 / 48x (4 Tahun)

Angsuran Rp10.021.000 / 60x (5 Tahun)

All New Kijang Innova Zenix 2.0 G HV CVT (Premium Color) Rp461.000.000

TDP Rp97.500.000

Angsuran Rp11.349.000 / 48x (4 Tahun)

Angsuran Rp10.021.000 / 60x (5 Tahun)

All New Kijang Innova Zenix 2.0 V HV CVT Modellista (Non Premium Color) Rp532.000.000

TDP Rp109.000.000

Angsuran Rp13.078.000 / 48x (4 Tahun)

Angsuran Rp11.549.000 / 60x (5 Tahun)

All New Kijang Innova Zenix 2.0 V HV CVT Modellista (Premium Color) Rp 535.000.000

TDP Rp112.000.000

Angsuran Rp13.078.000 / 48x (4 Tahun)

Angsuran Rp11.549.000 / 60x (5 Tahun)

All New Kijang Innova Zenix 2.0 Q HV CVT TSS Modellista (Non Premium Color) Rp611.000.000

TDP Rp123.000.000

Angsuran Rp14.967.000 / 48x (4 Tahun)

Angsuran Rp13.172.000 / 60x (5 Tahun)

All New Kijang Innova Zenix 2.0 Q HV CVT TSS Modellista (Premium Color) Rp614.000.000

TDP Rp126.000.000

Angsuran Rp14.967.000 / 48x (4 Tahun)

Angsuran Rp13.172.000 / 60x (5 Tahun)

Selamat berburu mobil kesayangan anda . (JI)