Pilih Mana Uwinfly T3 Vs Alva One Sebagai Motor Listrik Pertama? Cek Perbandingannya di Sini



Uwinfly T3 Vs Alva One-Uwinfly, Alva-Instagram

JURNALIS INDONESIA - Pasar Motor Listrik di Indonesia makin berkembang. Mulai banyak hadir perusahaan pembuat Motor Listrik yang menjual produknya.

Setidaknya, terdapat dua merek motor listrik yang saat ini tengah ramai diperbincangkan yakni Uwinfly T3 dan Alva One.

Uwinfly T3 merupakan motor listrik yang dikeluarkan oleh perusahaan asal China yakni Uwinfly. Memiliki tampilan mirip Vespa membuat motor listrik ini ramai diburu.

Sementara Alva One, menjadi salah satu wakil Indonesia di pasar motor listrik tanah air menampilkan produk motor listrik dengan dimensi besar.

Perbandingan Spesifikasi

- Spesifikasi Uwinfly T3

Motor Power : 800 W

Baterai : 60V/20Ah

Kecepatan : 55 Km/Jam

Jarak Tempuh : 60 Km

Daya Angkut : 150 Kg

- Spesifikasi Alva One

Dimensi : 1.960 X 755 X 1.200 mm

Baterai : Lithium, 60V45Ah

Torsi Maks : 46,5 Nm

Kecepatan Maks : 90 Km/jam

Jarak Tempuh : 70 Km

Waktu Charge : 4 jam

Perbandingan Fitur

- Fitur Uwinfly T3

Cruise Control

Lampu LED

USB Charger

- Fitur Alva One

Mode berkendara : Eco Mode, Cruise Mode, dan E-Sport

Konektifitas : GPS Locator & Tracker, Alva Roadside Assitance

Layanan Darurat

Perbandingan Harga

- Harga Uwinfly T3

Untuk satu unit Uwinfly T3 Anda hanya perlu mengeluarkan dana mulai dari Rp 9 juta hingga Rp 11,5 juta.

- Harga Alva One

Motor listrik Alva One dijual dengan harga Rp 34.990.000 untuk on the road (OTR) DKIJakarta. Untuk pembelian Alva One dilakukan secara pre-order.

