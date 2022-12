3 Fitur Tersembunyi Alva One yang Belum Banyak Diketahui



JURNALIS INDONESIA - Pengguna motor Alva One harus tahu, ternyata ada Fitur Tersembunyi pada Motor Listrik buatan Indonesia ini.

Motor listrik dengan postur besar mirip Honda Pcx 160 ini memiliki fitur keamanan, kenyamanan dan tampilan.

Konsultan komunikasi Alva Motor, Anggi menyampaikan terdapat 3 fitur tersembunyi yang tersedia pada Alva One.

Berikut 3 fitur tersembunyi pada motor listrik Alva One yang belum banyak diketahui.

1. Tekan R 2X untuk Mengubah Mode

Fitur tersembunyi pertama yang dapat digunakan oleh pengguna Alva One yakni menekan tombol R sebanyak dua kali untuk mengubah mode.

Terdapat beberapa mode yang dapat digunakan saat menggunakan fitur ini. Terdapat mode Safe Mode dan Normal Mode.

Safe mode merupakan mode berkendara yang membuat motor tidak ada jambakan atau hentakan. Ketika menggunakan mode ini, Alva One hanya dapat berjalan dengan kecepatan 3 Km/jam.

Normal mode, merupakan mode standar yang digunakan ketika mengendarai Alva One.

2. Ubah Mph ke Kph

Alva One menyediakan fitur tampilan kecepatan dengan dua format yakni Mile per Hour dan Kilometer per Hour.

Kedua satuan kecepatan ini dapat diubah-ubah dengan cara menekan tombol On-off tombol lampu jauh sebanyak 5 kali secara cepat, lalu tekan tombol R/P.

Dengan fitur ini, pengguna dapat menggunakan satuan Mph dan Kph.

" Keperluan dalam menekan tombol On-off tombol lampu jauh sebanyak 5 kali secara cepat, lalu tekan tombol R/P" ujarnya.

3. Kunci Gas Motor

Alva One ternyata menyiapkan fitur keselamatan dan keamanan yakni mengunci gas motor saat awal motor dinyalakan.

Untuk dapat membuka gas motor pengguna dapat menekan tombol Kill Switch dari posisi off ke posisi On, lalu tarik tuas rem agak dalam.

" Fitur ini berguna ketika kondisi gas motor sudah terkunci dari awal menyalakan motor, untuk membuka kunci gas motor harus menekan tombol Kill Switch dari posisi off ke posisi On, lalu tarik tuas rem agak dalam”, katanya.

