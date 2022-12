Awas! Jangan Kekurangan 5 Vitamin Ini Jika Ingin Jaga Kesehatan Mental



Nutrisi untuk kesehatan mental-KimkunGang-pixaby

JURNALIS INDONESIA – 5 vitamin yang penting untuk membuat suasana hati bagus dan bahagia. Bisa jadi cara untuk tidak gampang badmood atau pun stres.

Jadi hal ini termasuk penting atau menjadi salah stau cara untuk menjaga kesehatan mental

Sebenarnya ketika badmood ataupun stres bukan berarti juga dirimu lemah. Namun, ini dapat menunjukkan beberapa kekurangan nutrisi, yang dapat merusak suasana hati.

Ingat bagaimana makan seperti cokelat atau semangkuk es krim meningkatkan mood kamu? Lagi pula, makanan adalah salah satu kiat kebahagiaan terbaik sebagai obat tubuh!

Nutrisi tertentu yang ada dalam makanan bertanggung jawab untuk melepaskan hormon bahagia seperti serotonin, dopamin, dan endorfin. Kamu mungkin merasa lebih bahagia sebagai akibat dari hormon-hormon ini.

Namun, jika kamu mengalami kekurangan nutrisi, suasana hati dan kesehatan mentalmu mungkin akan terpengaruh.

Bagaimana makanan bisa meningkatkan mood seseorang?

Otak menghasilkan bahan kimia yang memengaruhi suasana hati, fokus, dan perhatian kamu dengan bantuan makanan dan nutrisi tertentu.

Makanan yang mengandung karbohidrat kompleks, protein tanpa lemak, vitamin, dan mineral adalah yang terbaik untuk meningkatkan suasana hati. Namun, kekurangan nutrisi ini dalam makananmu dapat berdampak negatif pada suasana hati.

Melansir dari Healthsohts, Dt Divya Gopal, Konsultan seorang Ahli Diet atau Nutrisi mengatakan bahwa suasana hati dan makanan keduanya berhubungan erat, tetapi hal ini sering diabaikan.

Makanan merupakan bagian penting dari kehidupan kita. Dari makan hingga merayakan suatu acara hingga makan berlebihan yang membuat stres, banyak hal yang dapat terjadi pada suasana hati kita berdasarkan kebiasaan makan kita dan jenis nutrisi yang kita berikan pada sistem kita.

Jadi, mari kita pahami kekurangan nutrisi yang dapat menyebabkan masalah kesehatan mental.

1. Magnesium

Magnesium dibutuhkan oleh tubuh kita untuk berbagai proses, termasuk tidur. Kadar magnesium yang rendah dapat menyebabkan penyakit seperti sulit tidur dan sakit kepala. Kekurangan magnesium dapat menyebabkan peningkatan tingkat depresi, kecemasan, dan kesedihan. Magnesium ditemukan secara alami dalam sayuran hijau berdaun gelap, polong-polongan, kacang-kacangan, dan biji-bijian.

2. Seng

Seng sangat penting untuk fungsi fisiologis yang sehat, termasuk fungsi saraf. Konsentrasi seng terbesar tubuh terletak di otak, yaitu di hippocampus. Kekurangan seng dapat menyebabkan depresi, ADHD (Attention Deficit Disorder), kehilangan ingatan, dan masalah kesehatan mental lainnya. Selain itu, kadar seng yang rendah dapat menyebabkan penurunan Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF) yang berpengaruh pada suasana hati kita. Beberapa makanan kaya seng termasuk unggas, polong-polongan, jenis jamur tertentu, dadih, dan coklat.

3.Vitamin D

Vitamin D adalah satu-satunya jenis vitamin yang merupakan hormon. Otak, jantung, otot, dan sistem kekebalan hanyalah beberapa jaringan dalam tubuh yang memiliki reseptor vitamin D. Karena itu, vitamin D sangat penting untuk semua fungsi tubuh. Kekurangan vitamin D menjadi lebih umum, menjadikannya masalah metabolisme dan psikologis yang serius. Paparan sinar matahari adalah sumber terbaik untuk mendapatkan lebih banyak vitamin D.

4.Vitamin B12

Vitamin B12 sangat penting untuk menciptakan DNA dalam sel kita. Ini memainkan peran penting dalam pembentukan hemoglobin dan pemeliharaan sistem neurologis. Otak membutuhkan pasokan B12 yang stabil untuk tetap sehat, dan mereka yang memiliki kadar B12 rendah juga lebih mungkin mengalami demensia dan penurunan neurologis lainnya. Makanan hewani seperti susu dan unggas adalah sumber vitamin B12 yang baik.

5.Vitamin C

Vitamin C bertindak sebagai penguat suasana hati alami karena sangat penting untuk produksi neurotransmiter di otak. Kadar vitamin C yang rendah dapat menyebabkan kadar dopamin menurun. Semakin banyak penelitian menunjukkan bahwa kadar vitamin C terkait dengan suasana hati psikologis. Buah jeruk dan sayuran adalah cara yang bagus untuk mendapatkan lebih banyak vitamin C.

JI