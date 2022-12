Spesifikasi Lengkap dan Harga Terbaru Uwinfly T5 2022 Motor Listrik Mirip Vespa



Uwinfly T5-Uwinfly T3 User-Facebook

JURNALIS INDONESIA - Merek Motor Listrik asal China, Uwinfly mengeluarkan Motor Listrik terbarunya yakni Uwinfly-t5" >Uwinfly T5.

Uwinfly T5 akan menghiasi deretan motor listrik dengan ukuran seperti Honda Beat, Yamaha Mio, atau Suzuki Spin.

Motor listrik terbaru tersebut dirilis di Semarang pada 16 Desember 2022. Secara tampilan, Uwinfly T5 membawa desain klasik sama seperti pendahulunya Uwinfly T3.

(BACA JUGA:Cara Urus STNK dan BPKB Motor Listrik Uwinfly T3, Biar Punya Plat Putih Garis Biru )

Sebagai informasi, Uwinfly T5 akan bersaing dengan motor listrik lainnya untuk mendapatkan tempat pada calon konsumen.

Lebih baik ketimbang Uwinfly T3, Uwinfly T5 menawarkan beberapa fitur yang dapat membantu pengendara menjadi lebih nyaman.

Secara bentuk dan tampilan Uwinfly T5 mirip dengan sekuter asal Italia, Vespa Primavera.

Dari informasi yang didapatkan Jurnalis Indonesia, Uwinfly T5 saat ini sudah dapat dipesan di showroom Uwinfly.

Uwinfly T5 dibanderol dengan harga mulai dari Rp 12.000.000 hingga Rp 13.900.000 tergantung pengambilan unit.

Harga tersebut dapat berubah karena kondisi On The Road atau Off The Road dan pajak kendaraan yang berlaku.

Spesifikasi Uwinfly T5

Motor Power : 2000W

Baterai : 72/20Ah

Pengereman : Double Disc Brake System

Ban : Tubeless R12

Beban Max: 200 Kg

Max Speed : 75 Km/ jam

Jarak Tempuh : 65 Km

(BACA JUGA:4 Beda Uwinfly T3 Lama dan Versi Terbaru, Calon Pembeli Wajib Tahu!)

Tentunya Uwinfly T5 lebih canggih ketimbang motor listrik dari merek sama sebelumnya, Uwinfly T3.

Bagi Anda yang berminta sudah dapat melakukan pemesanan melalui showroom atau penjual resmi Uwinfly Indonesia.

JI