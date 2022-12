Harga Tiket Fan Meeting Lee Jae Wook Jakarta 2023



Lee Jae Wook Fan Meeting Jakarta--tiket.com

JURNALIS INDONESIA - Berikut Harga Tiket Fan Meeting Lee Jae Wook, Jakarta 25 Febuari 2023.

Lee Jae Wook merupakan salah satu aktor dan model asal Korea Selatan yang akan melakukan perjalanan tur untuk menyapa para penggemarnya.

Pria kelahiran 10 Mei 1998 ini akan hadir di Jakarta pada 25 Febuari 2023 di The Kasablanka Hall.

Sekedar informasi, Lee Jae Wook merupakan aktor yang sering muncul di beberapa K-drama, seperti Alchemy Of Souls, Extraordinary You, Do Do Sol La La Sol, dan masih banyak lagi.

Bagi kamu yang ingin bertemu langsung Lee Jae Wook dapat mengikuti cara berikut ini untuk membeli tiket Fan Meeting Jakarta.

Syarat & Ketentuan

- Sesuai dengan regulasi yang tertera pada Surat Edaran (SE) Satuan Tugas Penanganan Covid-19 20/2022, seluruh penonton wajib sudah menerima Vaksinasi Lengkap. Khusus untuk penonton yang berusia 18 tahun ke atas wajib sudah menerima Vaksin Booster.

- Promotor akan memberlakukan ketentuan tambahan di kemudian hari terkait protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

- Halaman informasi acara: bit.ly/leejaewookfirstinjkt

- Syarat & Ketentuan acara: bit.ly/leejaewookfirstinjkt_tnc

- Jika kamu melakukan pembelian tiket acara ini, maka dianggap sudah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh Syarat & Ketentuan dari acara.

- Harga sudah termasuk pajak.

- Tiket yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan dan non-refundable.

- Tiket yang sudah dibeli tidak dapat diganti jadwalnya

- Pembeli wajib mengisi data pemesanan sesuai dengan data diri yang tercantum pada kartu identitas resmi.

- Penjualan tiket sewaktu-waktu dapat dihentikan atau dimulai oleh tiket.com sesuai dengan kebijakan dari promotor atau tiket.com.

- Pengunjung wajib menggunakan masker selama acara berlangsung.

- Pengunjung wajib menjaga protokol kesehatan yang berlaku.

- Tidak ada batasan usia untuk acara ini. Namun, seluruh penonton harus mematuhi kebijakan vaksinasi. Kami menyarankan penonton di bawah umur untuk ditemani oleh orang dewasa.

Harga Tiket Lee Jae Wook Fan Meeting Jakarta

Yellow : Rp 1.215.000

Green : Rp 1.815.000

Blue : Rp 2.615.000

Cara Beli Tiket

1. Buka Link Pembelian Tiket di Sini

2. Pilih Jenis Tiket

3. Tentukan Jumlah Tiket

4. Klik Pesan

5. Isi Data Pemesanan

6. Lanjutkan Pembayaran

7. Pilih Metode Pembayaran

8. Bayar dengan :

9. Lakukan Pembayaran

Metode Pembayaran

- Virtual Account

1. BCA

2. Mandiri

3. BNI

4. BRIVA

- Paylater

1. Kredivo

2. AkuLaku Paylater

- Transfer

1. BCA

2. Mandiri

- Kartu Kredit/ Kartu Debit

1. Visa

2. MasterCard

3. American Exprees

4. JCB

- E Wallet

1. Gopay

2. Link Aja

3. Shopee

- Pembayaran Instan

1. Klik BCA

2. BCA Klikpay

3. OCTOclicks

- Gerai Retail

1. Indomaret

2. Alfamart

3. Alfamidi

4. Lawson

5. Dandan

- ATM

1. ATM Bersama

2. Prima

3. ALTO

Cara Penukaran Tiket

- Bawa e-ticketing dan tunjukkan QR Code. Sesuaikan tingkat kecerahan layar ponsel sebelum menunjukkan QR Code.

- Setelah QR Code sukses terverifikasi, customer akan mendapatkan wristbandyang dapat digunakan untuk memasuki venue.

- Customer wajib membawa masker, membawahand sanitizerpribadi, dan mematuhi seluruh protokol kesehatan selama event berlangsung.

