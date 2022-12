Link Nonton Puss In Boots: The Last Wish Sub Indo Full Movie, Bukan Rebahin, LK21, IndoXXI, Film Apik



Link Nonton Puss In Boots: The Last Wish Sub Indo Full Movie, Bukan Rebahin, LK21, IndoXXI, Film Apik

JURNALIS INDONESIA - Berikut Link Nonton Film Puss In Boots: The Last Wish sub Indo Full Movie bukan streaming melalui website ilegal.

Puss In Boots: The Last Wish merupakan film terbaru yang berasal dari karakter film Shrek.

Film Puss In Boots: The Last Wish menjadi film ketiga dari Puss In Boots setelah dua film sebelumnya yang tayang pada 2011 dan 2012.

Puss In Boots: The Last Wish dijadwalkan tayang pada 28 Desember 2022.

Dari data yang didapatkan Jurnalis Indonesia, Puss In Boots: The Last Wish telah berhasil mendapatkan 58 juta dollar AS.

Bagi kamu yang ingin menyaksikan Puss In Boots: The Last Wish dapat menontonnya melalui link nonton di bawah ini.

Sinopsis Puss In Boots: The Last Wish

Puss in Boots menemukan bahwa kecintaannya pada petualangan telah merenggut nyawanya: dia telah menghabiskan delapan dari sembilan nyawanya.

Puss memulai perjalanan epik untuk menemukan Harapan Terakhir yang mistis dan memulihkan sembilan nyawanya.

Daftar Pemeran Puss In Boots: The Last Wish

Antonio Banderas: Puss in Boots

Salma Hayek: Kitty Softpaws

Harvey Guillén: Perro

Florence Pugh: Goldilocks

Selengkapnya ini link nonton film Puss In Boots: The Last Wish sub Indo Full HD, bukan streaming melalui website ilegal.

Link Nonton Puss In Boots The Last Wish

JI