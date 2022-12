Konser Westlife Jakarta 2023, Westlife The Wild Dreams Tour All The Hits, Harga Tiket dan Cara Pesan Online



Harga Tiket Konser Westlife Jakarta 2023--tiket.com

JURNALIS INDONESIA - Berikut cara pesan online dan Harga Tiket untuk menonton Konser Westlife Jakarta 2023.

Boyband asal Irlandia, Westlife kembali menyapa penggemarnya di Indonesia pada tahun 2023.

Datangnya Westlife ke Indonesia sebagai rangkaian tur bertajuk Westlife The Wild Dreams Tour All The Hits.

(BACA JUGA:Harga Tiket Ora Sido Satru, Konser Denny Caknan dan Happy Asmara Dome UMM 24 Febuari 2023)

Konser Westlife Jakarta 2023 akan dilangsung di Ice Bsd City pada 9 Febuari 2023.

Untuk kamu yang ingin kembali nostalgia mendengar suara dari Mark Feehily, Brian McFadden, Shane Filan, Nicky Byrne, dan Kian Egan dapat memesan tiket melalui link berikut ini.

Harga Tiket Konser Westlife Jakarta 2023

Bronze : Rp 1.100.000

Silver : Rp 1.500.000

Gold : Rp 2.000.000

Platinum : Rp 2.500.000

Diamond : Rp 3.000.000

Super VVIP : Rp 4.650.000

(BACA JUGA:Tiket Masuk Farmhouse Lembang Terbaru 2023, Lengkap dengan Wahana dan Cara Kesana)

Cara Beli Tiket Westlife Jakarta 2023

1. Buka Link Pembelian Tiket di Sini

2. Pilih Jenis Tiket

3. Tentukan Jumlah Tiket

4. Klik Pesan

5. Isi Data Pemesanan

6. Lanjutkan Pembayaran

7. Pilih Metode Pembayaran

8. Bayar dengan :

9. Lakukan Pembayaran