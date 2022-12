Konser BLUE 2023, BLUE Romantic Valentine With All The Hits, Berikut Cara Pesan dan Harga Tiket



JURNALIS INDONESIA - Berikut Harga Tiket serta cara pesan online Konser Musik boyband Blue 2023.

Boyband asal Inggris, Blue akan hadir di Indonesia untuk menghibur para penggemarnya. Blue hadir dengan tema Blue Romantic Valentine With All The Hits.

Membawa konsep romantis, Blue akan hadir menghibur bertepatan dengan Hari Valentine atau 14 Febuari 2023.

Romantic Valentine With All The Hits akan dilangsungkan di Pullman Jakarta Central Park.

Bagi kamu yang ingin menyaksikan boyband Blue dapat membeli tiket melalui cara berikut ini.

Harga Tiket Konser Blue 2023

Blue Zone Normal : Rp 1.380.000

Gold Normal : Rp 1.500.000

Meet & Greet : Rp 1.750.000

Diamond VVIP : Rp 2.340.000

Cara Beli Tiket Konser Blue 2023

1. Buka Link Pembelian Tiket di Sini

2. Pilih Jenis Tiket

3. Tentukan Jumlah Tiket

4. Klik Pesan

5. Isi Data Pemesanan

6. Lanjutkan Pembayaran

7. Pilih Metode Pembayaran

8. Lakukan Pembayaran

