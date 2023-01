20 Film Terlaris di Dunia Tahun 2022, Avatar The Way of Water Kejar Top Gun Maverick



Poster Film Avatar [email protected]

JURNALIS INDONESIA - Berikut 20 Film Terlaris di dunia pada tahun 2022, terbaru Avatar The Way Of Water.

Dalam industri sinema, tahun 2022 menjadi kembalinya penonton dari seluruh dunia pasca pandemi.

Banyak film-film terbaik yang telah lama dibuat oleh rumah produksi dan akhirnya tayang pada tahun ini.

(BACA JUGA:Sinopsis dan Daftar Pemeran Sewu Dino, Film Kedua dari Simpleman Universe Garapan Kimo Stamboel)

Dengan banyaknya film tersebut, kamu dapat menontonnya kembali ketika tayang di aplikasi streaming.

Untuk itu, berikut 20 film terlaris di dunia 2022, mulai dari Top Gun Maverick, Avatar The Way Of Water, hingga The Batman.



Link Nonton Doctor Strange in The Multiverse of Madness Sub Indo--Marvel Studio

20 Film Terlaris di Dunia 2022

1. Top Gun: Maverick: $1,488,732,821

2. Avatar: The Way of Water: $1,397,417,914

3. Jurassic World: Dominion: $1,001,978,080

4. Doctor Strange in the Multiverse of Madness:$955,775,804

5. Minions: The Rise of Gru: $939,628,210

6. Black Panther: Wakanda Forever: $820,145,653

7. The Batman: $770,836,163

8. Thor: Love and Thunder: $760,928,081

(BACA JUGA:7 Lagu Batak yang Menjadi Soundtrack Film Ngeri-ngeri Sedap, Lengkap dengan Playlist Spotify)