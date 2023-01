5 Film Adaptasi Game yang Tayang 2023, Salah Satunya The Super Mario Bros Movie



Super Mario Bros Movie--Ilumination

JURNALIS INDONESIA - Berikut ini 5 Film Adaptasi Game yang akan hadir pada 2023, salah satunya The Super Mario Bros Movie.

Film memang memiliki ciri khasnya sendiri untuk menghibur para penikmatnya. Tak hanya menampilkan gambar, film juga menyajikan sebuah cerita yang nikmat untuk diikuti.

Cerita dalam film bisa diambil dari kisah nyata, fiktif dan adaptasi dari bentuk karya lainnya.

Sama seperti 5 film berikut ini yang ceritanya diadaptasi dari game yang pernah ada.

Beberapa film juga diadaptasi dari game yang sudah lama ada dan dinikmati oleh para gamers.

Ketahui lebih lengkap, berikut 5 film adaptasi game yang Tayang 2023, salah satunya The Super Mario Bros Movie.

1. Twisted Metal



Twisted Metal--Twisted Metal

Mengikuti orang luar bermulut motor menawarkan kesempatan untuk kehidupan yang lebih baik.

Tetapi hanya jika dia berhasil mengirimkan paket misterius melintasi gurun pasca-apokaliptik.

2. The Last Of Us



The Last Of Us--HBO

Joel dan Ellie, pasangan yang terhubung melalui kekerasan dunia tempat mereka tinggal.

Dipaksa untuk menanggung keadaan brutal dan pembunuh kejam dalam perjalanan melintasi Amerika pasca-pandemi.

