Link Nonton Men Of Plastic Sub Indo Full Movie, Bukan Bioskop Keren, Rebahin, LK21, Film Apik



Link Nonton Men Of Plastic Sub Indo Full Movie, Bukan Bioskop Keren, Rebahin, LK21, Film Apik--m.cgv.id

JURNALIS INDONESIA - Streaming Link Nonton Men Of Plastic subtitle Indonesia full movie, bukan Bioskop Keren, Rebahin, Lk21, Film Apik, Indoxxi.

Men Of Plastic masuk ke deretan film luar negeri yang tayang di bioskop Indonesia pada awal tahun ini. Film tersebut menampilkan aktor terkenal asal Korea Selatan Ma Dong-seok atau biasa dikenal dengan Don Lee.

Men Of Plastic merupakan produksi dari Big Punch Pictures, Hong Film, dan BA Entertaiment.

(BACA JUGA:Scandal Makers (2023) Versi Indonesia, Sinopsis, Daftar Pemeran, Sutradara, dan Alur Cerita )

Sebenarnya film tersebut telah tayang di bioskop Korea Selatan pada 30 November 2022, namun baru diedarkan secara global pada awal tahun 2023.

Men Of Plastic diperankan oleh Don Lee, Jung Kyung-ho, dan Na-ra Oh. Film ini disutradarai oleh Jin Soon Im.

Sinopsis Men Of Plastic

Bercerita tentang penggiat jejaring yang lahir alami bersiap untuk kerajaannya di Apgujeong.

Apgujeon merupakan bagian paling glamor di Seoul, Apgujeong tumbuh subur dengan kemungkinan-kemungkinan baru.

Dae Gook yang merupakan penduduk asli Apgujeong dan menguasai wilayahnya sangat ingin memulai bisnis operasi plastik inovatifnya sendiri.

(BACA JUGA:Puisi Cinta Membunuh Streaming Full Movie, Bukan Bioskop Keren, Rebahin, LK21, Film Apik, IndoXXI)