Termasuk Drama China yang Diperankan Li Hong Yi, Ini Link Nonton dan Sinopsis The Blood of Youth



The Blood of Youth--twitter @YoukuOfficial

JURNALIS INDONESIA – Ini Sinopsis dan Link Nonton Drama China The Blood of Youth yang juga dikenal dengan judul Perjalanan Para Pemuda.

Dibintangi oleh sederet artis ternama China, Li Hongyi juga merupakan salah satu pemeran utama dalam Drama China (drachin) ini.

Li Hongyi berperan sebagai Xiao Se, peorang pangeran Yong An, putra keenam kaisar Ming De. Drama ini diadaptasi dari novel bertajuk Shao Nian Ge Xing karya dari Zhou Mu Nan.

Ditayangkan mulai tanggal 26 Desember 2022, drama ini berjumlah 40 episode dan berdurasi sekitar 45 menit untuk penayangannya.

Sutradara Yin Tao berhasil mengemas Serial The Blood of Youth menjadi kisah genre petualangan fantasi, wuxia yang seru dan menarik.

Sebelum nonton drama ini, silkan simak sinopsis Drama China The Blood of Youth di Bawah ini.

Sinopsis The Blood of Youth

Seorang calon pahlawan muda yang Bernama Lei Wujie sedang dalam perjalanan ke Kota Xueyue yang agung dan diperjalanan ketika sempat tersesat ia secara tidak sengaja ke Fallen Snow Villa. Yang mana Xiao Se (Li Hongyi) sebagai pemilik villa tersebut.

Namun ketika menjalankan aksi heroik pertamanya dalam Villa tersebut, Lei Wujie justru tak sengaja membuat kekacauan di dalam villa dan akhirya membuatnya berhutang kepada Xiao Se. atas kerusakan tempatnya.

Tidak punya pilihan, Lei Wujie (Au Rui Peng) membawa serta Xiao Se dan dalam perjalanan mereka, mereka bertemu Tang Lian (Li Xin Ze) yang merupakan murid dari sekte Tang yang sedang menjalankan misi. Mereka juga bertemu dengan Wu Xin (Liu Xue Yi) yang merupakan seorang biksu yang memiliki kekuatan legendaris.

Bersama-sama, sekelompok pemuda memulai petualangan luar biasa yang menuntut keahlian dan srategi untuk dapat menyelesaikannya.

Serial drama The Blood of Youth ini tayang dan dapat kamu saksikan di layanan streaming Youku. Untuk link nonton The Blood of Youth kamu bisa klik tautan yang ada dalam artikel ini.