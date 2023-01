Ternyata Ini Weton Para Member BTS, Ketahui Idolmu Melalui Zodiak Lokal Indonesia



BTS Konser Yet To Come in Busan --Twitter @BIGHIT_MUSIC

JURNALIS INDONESIA - Pesona Bts di mata para ARMY memang selalu memukau. Hal ini tentu membuat beberapa ARMY penasaran dengan latar belakang member.

Terdapat salah satu cara mengenal seseorang selain zodiak, tetapi sangat lokal di Indonesia yakni kenal sifat dan karakter melalui Weton.

Artikel ini akan menyampaikan weton member BTS yang dilihat dari hari kelahiran mereka dan akan menunjukan karakter.

Weton merupakan tanggal kelahiran menurut penanggalan Jawa yang biasa digunakan untuk ramalan mengetahui karakter, jodoh dan rezeki.



[email protected]_bighit-Twitter

Boy band asal Korea Selatan, BTS menjadi salah satu grup yang dikenal di seluruh dunia.

Boy band ini memiliki 7 personel yakni Rm, J-hope, Suga, Jin, V, Jungkook, dan Jimin. Ketujuh dari member BTS memiliki umur yang berbeda-beda.

Selengkapnya, ini weton para member BTS yang akan menunjukan karakter pribadi para idola ARMY.

