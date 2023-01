Link Nonton dan Sinopsis Unchained Love (2022), Drama China yang Dibintangi Dylan Wang dan Chen Yu Qi



Drama China Unchained Love --instagram @iqiyi_indonesia

JURNALIS INDONESIA – Link nonton dan Sinopsis Unchained Love (2022), Drama China (drachin) yang di perankan oleh Dylan Wang dan Chen Yu Qi.

Setelah sukses dengan drama Love Between Fairy and Devil yang tayang pada Agustus 2022, kini Dylan Wang kembali hadir menjadi pemeran utama di serial Unchained Love yang sama-sama juga memiliki genre romansa komedi.

Perbedaannya adalah latarnya yakni, jika sebelumnya mengambil latar fantasi di kerajaan langit dan berperan sebagai raja bulan. Kini Dylan Wang berperan menjadi seorang pria yang bersekongkol menyingkirkan kaisar di kerajaan periode Long Hua.

Kemduian, Chen Yu Qi yang dipasangkan dengan Dylan Wang dalam darama ini juga sebelumnya pernah membintangi beberapa drama china populer lainnya seperti Mirror: A Tale of Twin Cities (2022) dan And the Winner Is Love (2020).

Drama Unchained Love juga dikenal dengan judul Forbidden Love dan memiliki total jumlah 36 episode.

Kisahnya diadaptasi dari novel yang berjudul Fu Tu Yuan yang ditulis oleh You Si Jie. Kamu bisa menonton kisah menarik ini di Channel TV IQiyi Indonesia atau klik tautan yang sudahh disediakan pada akhir artikel ini.

Sebelum itu mari kita simak sinopsis Unchained Love (2022) di bawah.

Sinopsis

Selama periode Longhua, setelah kematian Kaisar, kasim Xiao Duo (Dylan Wang) bersekongkol dengan Fu Wang untuk membantunya duduk di singgasana. Bu Yin Lou (Chen Yu Qi) yang merupakan salah satu selir Kaisar seharusnya mengikuti kepergiannya daam kemarian dan dimakamkan bersama mendiang Kaisar.

Tetapi karena Bu Yin Lou menarik perhatian Fu Wang, dirinya diselamatkan oleh Xiao Duo. Bu Yin Lou kemudian tinggal di manor Xiao dan bersepakat dengan Xiao Duo untuk bekerja sama membantunya dalam misi.

Xiao Duo dan Bu Yin Lou menjadi lebih dekat dari waktu ke waktu. Namun, mereka tidak bisa mengungkapkan perasaan mereka. Jalan penuh rintangan apa yang akan terjadi dengan nasib mereka?

Daftar Pemain:

Pemeran Utama

Dylan Wang sebagai Xiao Duo

Chen Yu Qi sebagai Bu Yin Lou

Peter Ho sebagai Murong Gao Gong / Fu Wang

Zeng Li sebagai Permaisuri Rong An