The Wandering Earth 2 (2023), Sinopsis, Daftar Pemeran, dan Jadwal Tayang, Film Terbaru Andy Lau



The Wandering Earth 2--Beijing Film Studio

JURNALIS INDONESIA - Berikut Sinopsis, Daftar Pemeran, dan Jadwal Tayang Film The Wandering Earth 2.

Aktor tampan asal Hongkong, Andy Lau akan kembali hadir dalam sebuah film pada awal tahun ini.

Andy Lau akan bermain dalam sebuah film bertajuk The Wandering Earth 2. The Wandering Earth 2 merupakan sekuel dari The Wandering Earth yang tayang pada 2019.

(BACA JUGA:Balada Si Roy, Sinopsis, Daftar Pemeran, Jadwal Tayang, Film Terbaru Kisah Romansa Anak SMA 90-an)

The Wandering Earth 2 digarap oleh Frant Gwo sebagai sutradara, Gong Geer, dan Cixin Liu sebagai penulis skenarionya.



The Wandering Earth 2 Film--Beijing Film Studio

Sinopsis The Wandering Earth 2

Manusia membangun mesin besar di permukaan bumi untuk menemukan rumah baru.

Tapi jalan menuju alam semesta berbahaya. Untuk menyelamatkan bumi, kaum muda sekali lagi harus melangkah maju untuk memulai perlombaan melawan waktu untuk hidup dan mati.

(BACA JUGA:Bismillah Kunikahi Suamimu, Sinopsis, Daftar Pemeran, Jadwal Tayang, Film Terbaru dari MD Pictures)

Jadwal Tayang The Wandering Earth 2

The Wandering Earth 2 akan tayang pada 22 Januari 2023. Bagi kamu yang ingin menonton dapat mencari operator Bioskop yang menampilkan film tersebut.