3 Solusi Ampuh untuk Hilangkan Flek Hitam, Salah Satunya Produk Perawatan dengan Kandungan Niacinamide



Ilustrasi perawatan kulit wajah-pexels/Shiny Diamond-pexels/Shiny Diamond

JURNALIS INDONESIA – Ini dia tentang 3 perawatan untuk menghilangkan bintik hitam dan pigmentasi di kulit.

Penuaan merupakan faktor terbesar yang mengakibatkan bintik hitam atau hiperpigmentasi di kulit.

Kadang-kadang, bahkan jerawat meninggalkan bekas juga bisa menjadi noda yang mengganggu penampilan.

(BACA JUGA:9 Kebiasaan dan Gaya Hidup yang Bantu Tingkatkan Kesehatan Otak serta Mental)

Bintik hitam atau bekas luka biasanya membutuhkan banyak waktu untuk hilang sepenuhnya dari wajah.

Namun, ada beberapa perawatan yang mudah dan efektif yang dapat membantu menghilangkan flek hitam dan membuat kulit yang bersih dan cerah.

Anda bisa mencari Perawatan Kulit yang memiliki beberapa kandungan yang efektif untuk bantu mengurangi flek hitam. Produk pencerah kulit yang mengandung bahan aktif seperti Vitamin C, licorice, dan niacinamide dapat membantu mengurangi flek hitam secara perlahan dan membuat kulit cerah.

(BACA JUGA:5 Tips Cara dan Makanan untuk Mencegah Penuaan Otak dan Dukung Fungsi Kognitif )

Melansir dari Health Shots, ini solusi 3 perawatan terbaik untuk menghilangkan flek hitam:

1.Vitamin C

Vitamin C adalah bahan yang sangat baik untuk menghilangkan bintik hitam pada kulit. Serum atau krim yang mengandung vitamin C efektif untuk mengatasi flek hitam dan hiperpigmentasi pada wajah. Ini secara bertahap mencerahkan kulit dengan mengurangi jumlah produksi melanin. Jumlah melanin yang tinggi menyebabkan bintik hitam dan sifat antioksidan vitamin C membantu melawan segala jenis bintik hitam yang disebabkan oleh kerusakan akibat sinar matahari atau jerawat. Gunaka serum vitamin C atau krim dalam rutinitas perawatan kulit harian Anda dan lanjutkan dengan tabir surya untuk perawatan kulit harian.

2. Niacinamide

Niacinamide dibuat dengan komponen pencerah kulit yang berperan penting dalam menghilangkan bintik hitam. Menerapkan serum atau krim yang mengandung niacinamide adalah salah satu perawatan terbaik dan paling efektif untuk mengatasi bintik hitam. Niacinamide meningkatkan produksi kolagen kulit dan juga membantu pertumbuhan ceramide pada kulit. Ini bertindak sebagai penghalang alami untuk kulit yang melindunginya dari kerusakan akibat sinar matahari dan hiperpigmentasi. Selain itu, membantu menjaga kulit tetap sehat dan bercahaya. Biasanya membutuhkan waktu 4-6 minggu untuk menunjukkan hasil pada kulit. Jangan lupa gunakan tabir surya jika Anda menggunakan niacinamide.

(BACA JUGA:6 Minuman Pembersih Ginjal Alami yang Mudah Dibuat Sendiri Di Rumah, Air Jeruk Lemon Salah Satunya)

3. Akar Manis

Bahan ajaib lain untuk mengobati bintik hitam atau perubahan warna apa pun adalah dengan menggunakan licorice. Ekstrak licorice telah menjadi favorit sejak lama untuk mengobati bintik hitam. Senyawa yang ada dalam licorice, yang disebut liquiritin, membantu mengurangi produksi melanin berlebih yang dapat menyebabkan penggelapan kulit. Ini efektif dalam menghilangkan bintik-bintik gelap dan juga mencegah hiperpigmentasi lebih lanjut . Ekstrak licorice membantu mencapai warna kulit yang merata.

JI