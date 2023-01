Cara Mudah Daftar TikTok Shop, Buat Jualan Kamu Makin Laku dengan Trik Ini



JURNALIS INDONESIA - Begini cara mudah daftar Tiktok Shop. Tiktok Shop merupakan salah satu layanan yang tersedia pada aplikasi Tiktok.

Tiktok Shop sendiri jadi platform social commerce yang bisa menjangkau penjual, pembeli, hingga kreator untuk memberikan pengalaman berbelanja yang berbeda.

Berbeda dari platform jual beli milik ecommerce lainnya, TikTok Shop hadir dengan sejumlah keunikan. Penjual bisa menambahkan konten berupa video pendek hingga live shopping melalui fitur ini.

Bahkan, lewat fitur tersebut, pengguna bisa berbelanja melalui TikTok tanpa harus beralih ke aplikasi lain untuk menyelesaikan transaksi pembelian produk yang diinginkan.

Bagi pengguna yang ingin mulai berjualan di TikTok Shop, berikut syarat yang harus dipenuhi.

- Pertama, buka situs web TikTok Shop pada link berikut ini.

- Jika ingin mendaftar sebagai penjual, pilih opsi "Sign Up With TikTok Account" atau "Sign Up With Phone & Email" yang ada di tampilan halaman utama.

- Selanjutnya, ikuti petunjuk yang diberikan.

- Setelah berhasil membuat akun, isi formulir pendaftaran bisnis (toko) Anda serta informasi terkait lainnya.

- Jangan lupa untuk cantumkan informasi mengenai alamat, nomor telepon, alamat email, dan lainnya.

- Selanjutnya, masukkan informasi mengenai bisnis Anda, seperti nama toko, alamat toko, jenis bisnis yang dijalani, keterangan produk, dan lain sebagainya.

- Lalu, isi keterangan terkait registrasi bisnis untuk mendapatkan verifikasi dari TikTok Shop.

- Jika semua tahapan selesai, tunggu konfirmasi dari pihak TikTok.

- Setelah itu, barulah akun Anda bisa memperoleh fitur TikTok Shop untuk berjualan.

