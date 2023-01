Link Nonton Serial Wanda Vision Sub Indo Full Episode, Bukan Rebahin, Bioskop Keren, LK21, IndoXXI, Film Apik

Wandavision menjadi serial yang wajib ditonton oleh penggemar Marvel (Marvelites). Wanda adalah sosok sentral dalam semesta superhero marvel.

Kehadiran Wanda bisa saja membuka kejutan pada alur cerita sinema layar lebar Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Adapun deretan lakon yang membintangi serial tersebut yakni Elizabeth Olsen dan Paul Bettany yang kembali memerankan karakter Wanda Maximoff dan Vision.

Selain itu hadir pula Debra Jo Rupp, Fred Melamed, Kathryn Hahn, Teyonah Parris, Randall Park, Kat Dennings, dan Evan Peters.

WandaVision merupakan miniseri televisi asal negeri Paman Sam yang dibuat oleh Jac Schaeffer untuk layanan streaming Disney++.

Serial ini diangkat dari cerita berdasarkan Marvel Comics yang menampilkan karakter Wanda Maximoff/Scarlet Witch dan Vision resmi rilis pada 15 Januari 2021 lalu.

Jac Schaeffer berperan sebagai penulis sekaligus pemimpin proyek serial WandaVision dan dibantu oleh sutradara Matt Shakma.

Superhero dengan kemampuan sihir tersebut menandai serial televisi pertama di Marvel Cinematic Universe (MCU) yang diproduksi oleh Marvel Studios, berbagi kesinambungan dengan film-film waralaba dan berlangsung setelah peristiwa film Avengers: Endgame (2019).

Berikut sinopsis beserta link nonton WandaVision (2021) full movie sub Indo yang dapat kalian akses di bawah ini.