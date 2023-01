Dungeons & Dragon: Honor Among Thieves (2023) Film Tebaru dari Chris Pine dan Michelle Rodriguez



Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves--Paramount Pictures

JURNALIS INDONESIA - Chris Pine dan Michelle Rodriguez akan berperan bersama dalam film Dungeons & Dragon: Honor Among Thieves.

Dungeons & Dragon: Honor Among Thieves akan tayang di Bioskop mulai 7 April 2023.

Film Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves disutradarai oleh John Francis Daley dan Jonathan Goldstein.

Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves diadaptasi dari sebuah permainan Board Game fantasi yang awalnya dirancang oleh Gary Gygax dan Dave Arneson.



Permainan ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1974 oleh Aturan Studi Taktis, Inc. Ini telah diterbitkan oleh Wizards of the Coast sejak 1997

Film Dungeons & Dragon: Honor Among Thieves bercerita tentang seorang pencuri yang menawan dan sekelompok petualang.

Para petualang tersebut tidak mungkin melakukan pencurian epik untuk mengambil peninggalan yang hilang.